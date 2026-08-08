Florian Wellbrock hat seine starke EM in Paris mit dem nächsten Gold gekrönt. Als Schlussschwimmer führte der 28-Jährige die deutsche Mixed-Staffel zum Sieg in der Seine – und holte damit seinen dritten Titel im vierten Rennen.

Florian Wellbrock hat die deutsche Mixed-Staffel bei der Schwimm-EM in Paris zu Gold gezogen und seinen dritten Titel im vierten Rennen in der Seine gewonnen. Der Vierfach-Weltmeister, der bereits über zehn und fünf Kilometer triumphiert hatte, schlug am Samstag als Schlussschwimmer des DSV-Quartetts nach 4 × 1500 Metern als Erster an. Silber ging in einem engen Dreikampf an Italien vor Ungarn.

EM-Neuling Julia Ackermann, Knockout-Sprint-Siegerin Isabel Gose und der Olympiazweite Oliver Klemet, der über zehn Kilometer Bronze geholt hatte, waren vor Wellbrock ins Wasser gesprungen und hatten ihm einen Vorsprung von gut acht Sekunden übergeben. Es ist das vierte Gold und die fünfte Medaille für das deutsche Freiwasserteam. Die Männer um Wellbrock waren lediglich beim Knockout-Sprint am Freitag überraschend leer ausgegangen.

Wellbrock testet in Kalifornien die Olympia-Bedingungen

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Wellbrock verabschiedet sich damit als Freiwasser-Dominator aus Paris, wo er bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren ein Debakel erlebt und im Becken und in der Seine Edelmetall deutlich verpasst hatte. Der Vierfach-Triumph wie im Vorjahr bei der WM in Singapur gelang dem Magdeburger allerdings nicht, weil er im Knockout-Sprint als bester Deutscher nach starkem Vorlauf und Halbfinale im Endlauf nur Siebter wurde.

Für die Beckenwettbewerbe im Centre Aquatique Olympique hatte sich der 28-Jährige gar nicht qualifiziert. Er startet dafür in der nächsten Woche in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien bei den Pan Pacifics im Freiwasser, um schon einmal die Bedingungen für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu testen. (sid/mp)