Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihren nächsten deutschen Meistertitel überraschend verpasst. Die 32-Jährige von der LG Kurpfalz musste sich bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum nach nur 6,63 Metern mit Platz zwei zufriedengeben. Den Sieg holte Mikaelle Assani mit 6,67 Metern.

Mihambo hatte vor allem mit dem böigen Wind zu kämpfen und brachte nur den ersten Versuch wirklich gut in die Grube. Beim letzten verschenkte die Olympiasiegerin von 2021 beim Absprung fast einen halben Meter. Zuletzt hatte die zweimalige Weltmeisterin in London erstmals in dieser Saison die Sieben-Meter-Marke übertroffen.

Ansah gewinnt auch über 200 Meter

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100-Meter-Meister Owen Ansah krönte sich zum Abschluss der Titelkämpfe im Wattenscheider Lohrheidestadion auch zum Champion über 200 Meter. Der HSV-Sprinter gewann in 20,13 Sekunden und unterbot damit seine persönliche Bestzeit gleich um 16 Hundertstel. Für HSV-Teamkollege Lucas Ansah-Peprah blieb wie schon über die 100 Meter Platz fünf (20,71 Sekunden).

Gegen Ansah läuft derzeit ein Verfahren der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Ansah hatte laut NADA am 9. Juli keine Dopingprobe abgegeben, nachdem ihn daheim ein Kontrolleur außerhalb aufgesucht hatte. Der deutsche 100-Meter-Rekordler gab an, er sei gerade auf dem Weg zum Diamond-League-Meeting in Monaco gewesen und habe zuvor gerade die Toilette aufgesucht. Zudem sei der Kontrolleur außerhalb des von Ansah angegebenen Zeitfensters erschienen.

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Für eine weitere Hamburger Medaille sorgte Mika Sosna. Der Diskus-Riese von der TSG Bergedorf gewann mit 63,57 Metern hinter dem Chemnitzer Steven Richter (66,27) und dem Magdeburger Henrik Janssen (64,64) Bronze und empfahl sich für eine Nominierung für die Leichtathletik-EM in Birmingham (10. bis 16. August). (fa/dpa)