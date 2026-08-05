Nächster Rückschlag für Carlos Alcaraz: Wegen seiner Handgelenksverletzung sagt der Spanier auch das Masters in Cincinnati ab. Nun wackelt sogar sein Start bei den US Open – und Alexander Zverev könnte in der Weltrangliste profitieren.

Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung weiter pausieren und hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) abgesagt. Das teilten die Turnierveranstalter mit. Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der auf der Meldeliste gestanden hatte, kann seinen Titel damit nicht wie erhofft verteidigen.

„Wir wissen, dass Carlos alles dafür tut, so schnell wie möglich auf die Tour zurückzukehren. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und freuen uns darauf, ihn künftig wieder in Cincinnati begrüßen zu dürfen“, sagte Turnierdirektor Bob Moran.

Alcaraz droht nun auch für die US Open auszufallen

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Die erneute Absage nährt Zweifel an einem Start des 23-Jährigen bei den US Open (ab 30. August) in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Masters in Cincinnati gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf die US Open.

Alcaraz fällt mit einer Handgelenksverletzung aus, die er sich im April in der ersten Runde des Turniers in Barcelona zugezogen hatte. Bereits die Masters in Madrid und Rom sowie die French Open und Wimbledon hatte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger deshalb ausgelassen.

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Zverev kann sich in der Weltrangliste von Alcaraz absetzen

Die Zwangspause des Spaniers hat auch Folgen für den Hamburger Tennisstar Alexander Zverev. Der liegt in der Weltrangliste als Dritter aktuell 40 Punkte hinter Alcaraz, kann den Spanier aber schon beim aktuell laufenden Masters-Turnier in Montréal wieder überholen. Durch die Absage beim Turnier von Cincinnati verliert Alcaraz dann 1000 Punkte im Ranking.

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Sollte der siebenmalige Grand-Slam-Champion auch bei den US Open nicht an den Start gehen können, würde Alcaraz weitere 2000 Punkte einbüßen. Zverev, der in New York im vergangenen Jahr bereits in der dritten Runde gescheitert war, hat am Big Apple nur 100 Punkte zu verteidigen, könnte sich bei gutem Turnierverlauf also sogar deutlich von Alcaraz absetzen. Für längere Zeit uneinholbar steht Jannik Sinner an der Spitze des Rankings. Der Italiener hat mehr als 5000 Punkte Vorsprung auf seine Konkurrenten. (mp/sid)