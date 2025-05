Nachdem er mit Müll beworfen wurde: NBA-Star mit besonderer Fan-Geste

In New York war ein Fan der Indiana Pacers durch die Straßen gejagt und mit Müll beworfen worden, nun gibt es als Ausgleich für den Spießrutenlauf eine Freikarte. Tyrese Haliburton, Starspieler des NBA-Klubs aus Indianapolis, hat das Opfer der Attacken zu Spiel vier der Play-off-Halbfinalserie gegen die New York Knicks eingeladen. „Jeder hier möchte dich kennenlernen. Wir haben über nichts anderes gesprochen“, sagte Haliburton in einem Videocall mit dem Feuerwehrmann, der in der Pat McAfee Show ausgestrahlt wurde.

Tyrese Haliburton is flying out Pacers fan Hanz Perez to a playoff game after he was hit with trash in New York for wearing his jersey ?



pic.twitter.com/13cAskkBmj — NBACentral (@TheDunkCentral) May 19, 2025

Der Pacers-Anhänger war nach dem sechsten Viertelfinalspiel zwischen den Knicks und den Boston Celtics (119:81) mit einem Haliburton-Jersey durch New York gelaufen. Durch den Sieg verdienten sich die Gastgeber das Duell mit Indiana, für einige Basketballfans wohl Grund genug, auf ihn loszugehen. Das Video vom Vorfall war in den Sozialen Medien viral gegangen. Die Knicks-Profis Jalen Brunson und Josh Hart kritisierten die Attacken in einem Podcast. (sid/vb)