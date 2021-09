Nach Vorwürfen gegen Zverev: Djokovic: ATP soll häusliche Gewalt bestrafen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe gegen Alexander Zverev grundsätzlich für Strafen durch die Spielervereinigung ATP gegen Tennisprofis bei häuslicher Gewalt ausgesprochen.

„Ich unterstütze keine Form der Gewalt“, sagte der Serbe am Rande der ATP Finals in London. „Sollte die ATP eine Politik erarbeiten? Ja, warum nicht? Wahrscheinlich sollte es so etwas geben“, sagte Djokovic.

Djokovic plädiert für Strafen der Spielervereinigung



Djokovic ging nach seinem Sieg im letzten Gruppenspiel über Zverev, der das Aus für den deutschen Topspieler bedeutete, auch auf die Anschuldigungen gegen den Hamburger ein. Zverevs frühere Freundin Olga Sharypova wirft ihm physische und psychische Gewalt vor, die deutsche Nummer eins hat dies mehrfach zurückgewiesen.

„Ich weiß nicht, was passiert ist“, so Djokovic: „Ich kenne Sascha seit langer Zeit. Ich hatte immer ein großartiges Verhältnis zu ihm, er ist ein sehr netter Kerl. Ich habe viel Respekt vor ihm, vor seiner Familie. Es war traurig zu hören, dass er so etwas durchmachen muss.“

Er wünsche Zverev, dass die Sache „bald hinter ihm liegt und er sich auf sein Leben und seine Tenniskarriere konzentrieren kann“, sagte Djokovic, der am Samstag im Halbfinale auf den österreichischen US-Open-Champion Dominic Thiem trifft.