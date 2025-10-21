Nach vier Wochen Krankenhaus: Basketball-Bundestrainer macht Rückkehr-Ansage

Nach weiteren vier Wochen im Krankenhaus ist Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú wieder zu Hause und will im nächsten Länderspielfenster an die Seitenlinie zurückkehren. „Da werde ich alles dran setzen. Ich versuche bei hundert Prozent zu sein“, sagte der Spanier in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Basketball Bundes (DBB): „Momentan mache ich Tag für Tag Fortschritte, ich glaube, dass ich mich in einem Monat gut fühlen werde und wir dann eine perfekte Situation haben werden.“

Mumbrú war während der abgelaufenen EM wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung in Finnland in ein Krankenhaus gebracht, aber noch während des Turniers wieder entlassen worden. Direkt nach dem Titelgewinn begab sich der 46-Jährige dann in seiner Heimat erneut in einer Klinik in Behandlung. „Ich habe viel Gewicht verloren, aber jetzt geht es mir besser“, so Mumbrú, „nun bin ich zu Hause und denke, dass ich noch etwa zwei Wochen benötige um mich endgültig zu erholen. Ich bin okay, aber noch nicht perfekt.“

Im Krankenhaus „auch über die fernere Zukunft nachgedacht“

Mit den Spielen am 28. November (gegen Israel) und am 1. Dezember (auf Zypern) startet der Titelverteidiger in die Qualifikation für die WM 2027. Mit Blick auf das Länderspielfenster ist Mumbrú, den bei der EuroBasket Assistenzcoach Alan Ibrahimagic vertreten hatte, bereits dabei, „mit einigen Spielern zu sprechen“. Auch um eine Liste mit Kandidaten zu erstellen, die dafür „in Frage kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir dann bereit sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein absoluter Hall-of-Famer“: Warum Nowitzki von Dennis Schröder schwärmt

Die Zeit im Krankenhaus habe er genutzt, um Spiele anzuschauen. „Außerdem habe ich ganz viele Statistiken studiert. Ich habe mich ein bisschen um alles gekümmert, was in den kommenden Wochen wichtig ist“, so Mumbrú: „Ich habe auch über die fernere Zukunft nachgedacht, über junge Spieler, die zum Team kommen könnten.“ (sid/sd)