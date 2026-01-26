Nach Todes-Schüssen in den USA: NBA erlebt „eines der traurigsten Spiele“

Sportlich ist das Ergebnis klar, emotional aber steht etwas anderes im Fokus: Beim NBA-Spiel der Timberwolves gegen die Warriors liegt Trauer über der Halle. Die Gastgeber verlieren zum fünften Mal in Serie.

Einen Tag nach tödlichen Schüssen auf einen Demonstranten ist die angespannte Stimmung in Minneapolis auch in der NBA deutlich spürbar gewesen. Die Minnesota Timberwolves verloren ihr Heimspiel gegen die Golden State Warriors klar mit 85:111 – doch das Ergebnis rückte fast in den Hintergrund.

Warriors-Coach Steve Kerr zeigt sich tief bewegt

„Diese Gruppe hat gelitten. Die Stimmung auf den Rängen – das war eines der bizarrsten, traurigsten Spiele, an dem ich je beteiligt war“, sagte Warriors-Trainer Steve Kerr nach der Partie. Man habe die gedrückte Atmosphäre deutlich gespürt, erklärte Kerr weiter.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Warriors um Stephen Curry, der 26 Punkte erzielte, nutzten die Situation konsequent aus. Für Minnesota war es bereits die fünfte Niederlage in der NBA in Serie.

US-Bürger wurde am Samstag von ICE-Beamten getötet

Am Samstagmorgen war ein US-Bürger bei einem Einsatz von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde getötet worden. Anfang Januar war in derselben Stadt bereits eine US-Bürgerin durch Schüsse aus der Waffe eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE ums Leben gekommen.

Die Regierung spricht in beiden Fällen von Selbstverteidigung. Im Internet kursierendes Videomaterial erweckt jedoch einen anderen Eindruck.

Timberwolves mit niedrigster Punktzahl in der NBA seit mehr als vier Jahren

Timberwolves-Trainer Chris Finch fand nach der Partie deutliche Worte. Den Auftritt seines Teams bezeichnete er als „ein Gespenst von einer Leistung“. Es war nicht nur die fünfte Niederlage in Serie, sondern auch die niedrigste Punkteausbeute der Timberwolves seit mehr als vier Jahren.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon vor dem Spiel hatte sich Finch ungewohnt emotional gezeigt. „Ich bin nicht nur ein Einwohner. Das ist mein Zuhause. Ich liebe es, hier zu leben. Ich liebe es, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein“, sagte er. Es sei traurig zu sehen, was derzeit in der Stadt passiere.

„Basketball spielen hat sich nicht richtig angefühlt“

Ursprünglich war die Partie für Samstag angesetzt gewesen, wurde dann aber nach Angaben der NBA aus Sicherheitsgründen um einen Tag verschoben. Finch erklärte, die Timberwolves hätten um eine Absage gebeten.

Das könnte Sie auch interessieren: Einen NBA-Traum erfüllte er sich schon: Er ist der Game-Changer der Towers

Er bedankte sich bei den Warriors und der Liga für die Unterstützung. „Basketball spielen hat sich einfach nicht angefühlt wie das Richtige“, sagte Finch. Vor Spielbeginn hielten die Timberwolves eine Schweigeminute für den erschossenen Krankenpfleger ab. (dpa/mp)