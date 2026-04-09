Nach schwerer Verletzung: Tennis-Star feiert Comeback am Rothenbaum

Vom 16. bis zum 23. Mai trifft die Tennis-Elite am Hamburger Rothenbaum bei den Bitpanda Hamburg Open aufeinander. Rund zwei Wochen vor der vollständigen Veröffentlichung der Spielerliste wurde nun die Teilnahme eines weiteren Top-Spielers bekanntgegeben.

Mit Alexander Zverev (3.) und Felix Auger-Aliassime (7.) wurden bereits zwei Top-Ten-Spieler für das anstehende Turnier in Hamburg angekündigt. Auch die Teilnahme von Vorjahressieger Flavio Cobolli (16.) sowie den deutschen Jan-Lennard Struff (78.) und Justin Engel (186.) wurde schon bestätigt.

Holger Rune gibt bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum sein Comeback. IMAGO/pepphoto Holger Rune gibt bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum sein Comeback.

Der nächste Spieler, auf den sich die Tennisfans freuen dürfen, ist Holger Rune. Der 22-jährige Däne riss sich im Oktober letzten Jahres während des Halbfinalspiels gegen Ugo Humbert in Basel die Achillessehne. Seitdem arbeitet Rune an seinem Comeback. Zum Zeitpunkt seiner Verletzung war Rune Weltranglisten-Zehnter. Trotz langer Verletzungspause steht die ehemalige Nummer vier der Welt derzeit noch auf Rang 29.

Rune ist kein Neuling am Rothenbaum

Rune kehrt nicht zum ersten Mal nach Hamburg zurück. Schon bevor er 2022 und 2024 bei den Profis am Rothenbaum mitmischte, spielte er 2019 beim Junioren-Turnier auf der Anlage parallel zu den Profis mit. Der damals 16-Jährige gewann beim „21 & Under Men‘s Invitational“-Turnier seine beiden Matches in Gruppe „Michel“ und scheiterte im Halbfinale dann am drei Jahre älteren Daniel Michalski.

Holger Rune spielte bereits 2019 auf der Anlage am Rothenbaum. IMAGO / tennisphoto.de Holger Rune spielte bereits 2019 auf der Anlage am Rothenbaum.

2022 war für Rune nach der Zwei-Satz-Niederlage gegen den Niederländer Tallon Griekspoor schon in der ersten Runde Schluss. 2024 musste er im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Arthur Fils verletzungsbedingt aufgeben. Im vergangenen Jahr sagte Rune, wie auch Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas, das Turnier in Hamburg kurzfristig ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Flick pöbelt nach Barça-Pleite: „Danke, Deutschland!“

2026 also der nächste Anlauf. Nach rund sieben Monaten Verletzungspause soll der 22-Jährige im Mai bei den Hamburg Open wieder auf dem Platz stehen und sich auf der großen Bühne mit den Top-Spielern messen. „Die harte Arbeit beginnt in Hamburg. Ich kann es kaum erwarten, auf Sand bei den Bitpanda Hamburg Open zurück zu sein und die Atmosphäre vor Ort nach so einer langen Pause endlich wieder zu erleben“, zeigte sich der Däne voller Vorfreude auf seine Rückkehr auf der Tour. Auf welche Gegner Rune treffen kann, zeigt sich endgültig am 22. April. Dann wird die offizielle Entry List vorgestellt.