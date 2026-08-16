In Buxtehude ging es los, am Ende konnte Paul Magnier in der Hamburger Innenstadt jubeln. Ein 70-jähriger Jedermann stirbt nach Schwächeanfall.

Der französische Radprofi Paul Magnier hat die 29. Ausgabe der Cyclassics in Hamburg gewonnen. Der 22-Jährige siegte im Ziel in der Innenstadt nach knapp 205 Kilometern mit Start in der niedersächsischen Stadt Buxtehude in einem spannenden Sprint aus einer großen Gruppe heraus.

Magnier hatte sich in diesem Jahr bei drei Etappen beim Giro d'Italia durchgesetzt. Er profitierte beim Eintagesrennen auch davon, dass Top-Sprinter wie Jonathan Milan nicht im Schlusssprint mitmischten. Der Niederländer Mike Teunissen wurde Zweiter, der Australier Laurence Pithie erreichte Rang drei. Bester Deutscher wurde Henri Uhlig als Fünfter.

Paul Magner gewinnt die 29. Hamburg Cyclassics

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Bevor die sechsköpfige Ausreißergruppe um die deutschen Profis Jonas Rutsch und Niklas Behrens die erste von fünf Überquerungen des Wasebergs mit einer durchschnittlichen Steigung von 9,4 Prozent auf 0,7 Kilometer angingen, mussten zwei Radprofis nach einem Sturz aussteigen. Darunter der Australier Michael Matthews, Gewinner von vier Tour-de-France-Etappen.

Auch der Tour-Dritte dieses Jahres, Isaac del Toro aus Mexiko, kam kurz bei der Annahme eines Verpflegungsbeutels zu Fall, konnte allerdings zügig weitermachen. Knapp 15 Kilometer vor dem Ziel und der letzten Überquerung des Wasebergs war das Treiben der Fluchtgruppe gestoppt.

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Schweigeminute für Finlay Tarling

Die großen Topstars wie der fünfmalige Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar aus Slowenien oder der Däne Jonas Vingegaard waren nicht dabei. Auch der bei der Tour gestürzte Deutsche Florian Lipowitz nahm nicht teil. Das Rennen ist vorrangig auf die Sprinter ausgerichtet.

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Zum Start des Rennens hatte es eine Schweigeminute für das vor wenigen Tagen verstorbene Rad-Talent Finlay Tarling gegeben. Der Waliser war bei der Portugal-Rundfahrt von einem nicht am Rennen beteiligten Fahrzeug erfasst worden.

70-Jähriger stirbt bei Amateurrennen

Laut Angaben der Veranstalter war es bei den vorangegangenen Amateurrennen zu keinen größeren Unfällen gekommen. Allerdings starb ein 70-Jähriger, nachdem er einen Schwächeanfall erlitten hatte, wie die Polizei bestätigte. Er sei noch während des Rennens auf der Strecke reanimiert worden und später im Krankenhaus verstorben.