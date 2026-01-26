Nach Schnee-Chaos: Im Super Bowl kommt es zur Neuauflage eines legendären Spiels

Erst ein eisiges Abwehr-Duell in Denver, dann ein NFL-Krimi in Seattle: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks lösen ihre Tickets für den Super Bowl. In zwei Wochen kommt es zur Neuauflage eines legendären Endspiels.

Nach einer Schnee-Schlacht in Denver und einem hochklassigen Duell im Nordwesten der USA steht der Super Bowl fest: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Das Endspiel steigt am 8. Februar (Ortszeit) im Stadion der San Francisco 49ers.

New England Patrios zum zwölften Mal im Super Bowl

Für die Patriots ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit dem Abschied von Tom Brady. Der frühere Star-Quarterback führte New England zu allen sechs Titeln der Franchise. Insgesamt stehen die Patriots nun zum zwölften Mal im wichtigsten Spiel der NFL – so oft wie kein anderes Team.

Die Seahawks sind erstmals seit 2015 wieder dabei. Damals verloren sie das Endspiel gegen New England 24:28 nach einer späten Interception, die bei den Fans in Seattle bis heute für Frust sorgt. Ein Jahr zuvor hatte Seattle den bislang einzigen Super-Bowl-Sieg gefeiert.

NFL: Seattle Seahawks bezwingen die Los Angeles Rams

Vor heimischer Kulisse setzten sich die Seahawks mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und sicherten sich den Titel in der NFC. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor.

Sam Darnold wurde zum Helden für die Seattle Seahawks im Spiel gegen die Los Angeles Rams. AP Sam Darnold wurde zum Helden für die Seattle Seahawks im Spiel gegen die Los Angeles Rams.

„Es ist faszinierend. Es bedeutet mir die Welt“, sagte Darnold, der erstmals im Super Bowl steht. „Diese Kabine ist eine besondere Gruppe.“ Auf der Gegenseite zeigte auch Rams-Quarterback Matthew Stafford eine starke Leistung mit 374 Yards und drei Touchdown-Pässen, hatte am Ende aber keine Zeit mehr für die entscheidende Aufholjagd.

Starker Schneefall bei Niederlage der Denver Broncos

Die Patriots qualifizierten sich durch einen 10:7-Erfolg bei den Denver Broncos für den Super Bowl. Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit von starkem Schneefall, Wind und schlechter Sicht bestimmt.

Patriots-Quarterback Drake Maye machte gegen die Denver Broncos ein starkes Spiel. IMAGO / Imagn Images Patriots-Quarterback Drake Maye machte gegen die Denver Broncos ein starkes Spiel.

Das entscheidende Field Goal erzielte New England zu Beginn des dritten Viertels – noch vor dem Einsetzen des heftigsten Schnees. Danach blieb das Spiel punktlos. Quarterback Drake Maye führte die Patriots in seiner zweiten NFL-Saison zurück ins Endspiel.

Patriots-Coach Vrabel hofft auf besonderen Rekord

Der 23-Jährige kam zwar nur auf 86 Yards Raumgewinn durch Pässe, steuerte aber 65 Yards mit eigenen Läufen bei und erzielte so auch den einzigen Touchdown seines Teams. „Es war eine Aufgabe. Wir müssen besser spielen. Ich liebe dieses Team“, sagte Maye.

Zuletzt standen die Patriots vor sieben Jahren im Super Bowl, als Tom Brady seinen sechsten Titel gewann. Mit nun zwölf Teilnahmen bauen sie ihren NFL-Rekord weiter aus. Auf Rang zwei folgen unter anderem die Broncos mit acht Endspiel-Auftritten.

Für Trainer Mike Vrabel bietet sich zudem eine besondere Chance: Er könnte den Super Bowl mit den Patriots sowohl als Spieler als auch als Coach gewinnen. Das ist in der Geschichte der NFL bislang noch keinem gelungen. (dpa/mp)