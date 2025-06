Nach Regen-Pause: Angstgegner verhindert Zverevs ersten Titel auf Rasen

Alexander Zverev hat den ersten Rasentitel seiner Tenniskarriere knapp verpasst.

Der Weltranglistendritte verlor im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 (0:7). Zverev, der nach dem French-Open-Aus und seinem Zwist mit Boris Becker mit ordentlich Wut nach Baden-Württemberg kam, muss damit auf den zweiten Titel in diesem Jahr warten. Bislang war er einzig in München (Sand) erfolgreich gewesen.

Fritz mit fünf Siegen am Stück gegen Zverev

Zu Beginn des zweiten Satzes musste das Match wegen Regens für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Nach der Rückkehr auf den Platz entwickelte sich eine enge Partie, doch im Tiebreak war Zverev ohne Chance. Nach 1:25 Stunden war die Partie vorbei.

Fritz, der am Montag im ATP-Ranking auf Platz vier vorrücken wird, avanciert für Zverev immer mehr zum Angstgegner. Am Sonntag fügte er dem Hamburger bereits die fünfte Niederlage nacheinander zu.

„Ich habe genug, bleib weg von mir. Komm‘ bitte die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr nach Deutschland“, sagte Zverev bei der Siegerehrung im Scherz zu seinem Finalkontrahenten.

Für Zverev erst das zweite Rasen-Finale seit 2017

Zverev (28) hatte sich in der Vergangenheit auf Rasen nicht besonders wohl gefühlt, in Stuttgart erreichte er erstmals seit Halle 2017 ein Finale auf dem schnellen Untergrund. Und das, obwohl die Woche eher der physischen Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni) gewidmet war. Vor und nach seinen Matches arbeitete Zverev bei teilweise großer Hitze an seiner Fitness.

Dennoch reichte es zum Finale, aber nicht zu seinem 25. Titel auf der Profitour. Die nächste Chance bietet sich Zverev in der kommenden Woche beim Turnier in Halle/Westfalen. Bei der Generalprobe für Wimbledon ist auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) am Start.(sid/abl)