Reitsport-Legende Carsten Sostmeier beendet nach der WM in Aachen seine WM-Karriere. Einen großen Traum hat der ARD-Kommentator noch.

Deutschlands bekanntester Pferdesport-Journalist plant das Ende seiner Karriere. Für Carsten Sostmeier war die Weltmeisterschaft in Aachen ein Schlusspunkt.

„Das ist meine letzte WM“, bestätigte der Reit-Reporter der ARD. Der 66-Jährige gilt als Kult-Kommentator und wird von vielen Fans auch „Pferdeflüsterer“ genannt.

Carsten Sostmeier: WM in Aachen als besonderer Abschluss

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„Ich denke, dass ich mit Aachen den vorzüglichsten Abschluss haben konnte“, sagte Sostmeier. Er sei glücklich, „dass ich noch einmal so ein WM-Finale kommentieren durfte“.

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Am Freitag saß er beim Mannschafts-Gold der deutschen Mannschaft für den WDR am Mikrofon.

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Sostmeier hat inzwischen neun Weltmeisterschaften begleitet. Eine zehnte WM will er nicht mehr kommentieren.

Carsten Sostmeier erklärt seinen Abschied mit Pferde-Vergleich

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„Wenn man neun Weltmeisterschaften hinter sich hat und überlegt, dass man bei der 10. dann schon 70 Jahre alt wäre, dann entscheide ich jetzt mal als Reiter Sostmeier für das Pferd Sostmeier“, sagte der Reporter.

Sostmeier ist für seine bildreiche Sprache bekannt. Ein Großteil des Publikums schätzt genau diesen Stil.

Vor allem während der Olympischen Spiele in Paris wurde er von professionellen TV-Kritikern und Internet-Nutzern als „Pferdeflüsterer“ gefeiert. Auf seiner eigenen Internetseite bezeichnet er sich als „Stimme des Reitsports“.

Carsten Sostmeier polarisiert mit seinem Kommentar-Stil

Seine Art zu kommentieren polarisiert aber auch. Seine Übertragungen seien oft ein „Ritt auf der Rasierklinge“, wie Sostmeier es selbst ausdrückte.

Ganz vorbei soll seine Laufbahn allerdings noch nicht sein. Einen großen Wunsch hat der Reporter weiterhin.

Carsten Sostmeier träumt noch von Olympia in Los Angeles

Sein letztes großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. „Ich merke, wie das alte Pferd mit den Hufen scharrt und die Olympischen Spiele noch im Auge hat“, sagte Sostmeier.

„Das wäre für mich ein großartiger Traum, wenn dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte.“ Dafür müsste die ARD ihn 2028 erneut in ihren Olympia-Kader berufen.

Nicht mehr dabei sein wird dann Sabine Hartelt. Die ebenfalls 66 Jahre alte Journalistin war viele Jahre als Moderatorin eines der Gesichter der Reitsportberichterstattung in der ARD und geht bald in den Ruhestand.

Am Sonntag moderierte Hartelt bei der WM-Abschlussfeier im WDR ihre letzte Pferdesport-Übertragung. (dpa/mp)