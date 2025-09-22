Nach lockerem Sex-Spruch: Zehnkampf-Held Neugebauer weicht Freundin-Frage aus

Er ist der neue Star der deutschen Leichtathletik: Zehnkampf-Gigant Leo Neugebauer (24) holte bei der WM in Tokio sensationell Gold. Zwei Tage lang ackerte er sich durch zehn Disziplinen, schob sich mit furiosen Würfen an die Spitze und rettete schließlich mit schmerzverzerrtem Gesicht beim 1500-Meter-Lauf seinen Vorsprung ins Ziel. „Meine Beine haben auf den letzten 50 Metern so zugemacht, das habe ich noch nie so gespürt. Aber ich wusste, dass es gereicht hat, und ich bin mega happy. Hey, ich habe es geschafft, das ist alles, was zählt“, jubelte er.

Doch so viel Muskelkraft, Charme und Gold wecken natürlich nicht nur sportliches Interesse. Nach der Siegerehrung musste sich Neugebauer einer Frage stellen, die in Tokio fast genauso neugierig gestellt wurde wie die nach seiner Bestweite: Hat der Sonnyboy eigentlich eine Freundin? Seine Antwort: „Das kommt später, irgendwann mal. Da habe ich noch keine Nerven für, aber nach der Siegerehrung schauen wir mal.“ Klingt locker, fast ein wenig ausweichend – so, als hätte er die Frage gar nicht ganz ernst genommen. Für seine weiblichen Fans bedeutet das: Hoffnung ist wohl noch erlaubt.

Neugebauer über Olympia: „Dann wird halt gebumst“

Fest steht jedenfalls: An Neugebauers Seite tauchte bislang keine Frau in den sozialen Netzwerken auf. Statt Kuschel-Schnappschüsse gibt es Trainingsbilder aus Texas, Videos aus der Leichtathletik-Halle und jetzt natürlich Gold-Glanz aus Tokio. Seine erste große Liebe scheint weiterhin der Sport zu sein – und die Party nach dem WM-Triumph.

Das könnte Sie auch interessieren: „Du bist der Beste“: Beliebter ZDF-Reporter hört nach bewegendem Olympia-Abend auf

Dass er kein Kind von Traurigkeit ist, hatte Neugebauer schon nach den Olympischen Spielen in Paris gezeigt – und da deutlich offenere Worte gefunden. Bei einem TV-Auftritt erzählte er lachend von den legendären „Kondom-Stationen“ im Olympischen Dorf. „Da gehen einfach Leute rein: Hand – Boom – in die Tasche und gehen ins Gym und machen ihr Ding“, schilderte er mit einer kräftigen Greifbewegung. Und auch über die Flirt-Strategien plauderte er unverblümt: Manche Athleten hätten Frauen einfach stumpf Nachrichten geschickt mit „Name, Zimmernummer, Uhrzeit“. Neugebauers trockenes Fazit: „Dann wird halt gebumst. Glaub’ ich.“