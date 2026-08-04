Erst Liebesurlaub mit Sophia Thomalla, dann Training mit Rafael Nadal: Alexander Zverev startet bestens erholt in Montréal. Dort will sich der Hamburger den Schwung für den nächsten Grand-Slam-Coup holen, wird aber zunächst von einem Unwetter ausgebremst.

Hatten auf und vor Mallorca ihren Spaß im Urlaub, wie Sophia Thomalla bei Instagram ihren Fans zeigte. Instagram/SophiaThomalla

Erholt vom Liebesurlaub mit Sophia Thomalla und ausgestattet mit wertvollen Tipps von Rafael Nadal startet Alexander Zverev in den nordamerikanischen Hartplatzsommer. Beim Masters in Montréal will sich der Hamburger den nötigen Schwung für die US Open holen. Sein Start dort verschiebt sich aufgrund eines Unwetters allerdings.

Nach einigen entspannten Tagen auf Mallorca landete Zverev gut gelaunt in Kanada – und machte sich dort sofort wieder an die Arbeit. Unter der Anleitung seines Vaters Alexander senior feilte der 29-Jährige im Training an der Hartplatzversion seines offensiven Spiels.

Alexander Zverev genoss seinen Urlaub mit Freundin Sophia Thomalla

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Die Zeit nach Wimbledon hatte Zverev zunächst für eine kurze Auszeit auf Ibiza genutzt. Den Großteil seines Urlaubs verbrachte er jedoch auf Mallorca. An seiner Seite: Freundin Sophia Thomalla, Familiendackel Buba und einige Freunde.

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Gemeinsam genossen Zverev und Thomalla die freie Zeit auf der spanischen Ferieninsel. Bilder zeigten das Paar unter anderem entspannt auf einer Jacht. Doch der Trip war für Deutschlands Tennisstar nicht nur Liebesurlaub, sondern zugleich eine besondere Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben.

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Zverev bereitete sich in der Academy von Rafael Nadal vor

„Es ist immer sehr interessant, seine Meinung zu meinem Spiel zu hören“, sagte Zverev über den Austausch mit dem 22-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal. Er habe bereits seit zehn Jahren gegen Nadal gespielt. Deshalb sei dessen Einschätzung besonders wertvoll – sowohl bei den Dingen, die Zverev bereits gut mache, als auch bei den Bereichen, in denen er sich noch verbessern könne.

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Toni Nadal macht beim Turnier in Monte Carlo 2019 ein Selfie mit einem Fan. IMAGO / Shutterstock

Denn zur Reisegruppe gehörte auch Spaniens Tennisikone Rafael Nadal. Die früheren Rivalen verbrachten zunächst gemeinsam Zeit auf dem Wasser, später arbeitete Zverev in der Rafa Nadal Academy in Manacor an seinem Spiel.

Onkel Toni Nadal soll Zverev wertvolle Tipps geben

Besonders intensiv arbeitete der Hamburger mit Nadals Onkel Toni zusammen, der seinen Neffen über viele Jahre zu dessen größten Erfolgen geführt hatte. „Er war mir eine große Hilfe“, sagte Zverev.

Schon im vergangenen Jahr hatte er nach seinem enttäuschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon mit Toni Nadal trainiert. Damals war sogar über eine langfristige Zusammenarbeit spekuliert worden, zu der es letztlich aber nicht kam. Der Kontakt zur Nadal-Familie ist dennoch geblieben.

Zverev startet mit einem Freilos beim Masters in Montréal

„Ich möchte mich weiterhin jeden Tag verbessern. Daher war es eine enorme Hilfe, sie an meiner Seite zu haben“, sagte Zverev über seine Vorbereitung auf Mallorca.

Nun soll sich die Mischung aus Liebesurlaub und hartem Training auszahlen. In Montréal steigt Zverev nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ein. Eigentlich hätte das an diesem Dienstag sein sollen. In den beiden vergangenen Tagen tobte allerdings ein schweres Unwetter mit Gewittern in Montréal. Es regnete heftig, gab am Sonntag sogar eine Tornado-Warnung.

Hanfmann und Altmaier starten mit Siegen in Montréal

Die Folge: Zverev musste seine Trainingseinheiten verschieben. Vor allem aber konnte auf den Courts am Sonntag fast gar nicht und am Montag wenig gespielt werden. Auch das Duell des Italieners Lorenzo Sonego gegen den Niederländer Tallon Griekspoor konnte noch nicht stattfinden. Der Weltranglisten-88. und die Nummer 69 ermitteln jetzt erst an diesem Dienstagabend Zverevs ersten Gegner in Kanada.

Unter den wenigen Matches, die gespielt werden konnten, waren auch schon drei mit deutscher Beteiligung. Yannick Hanfmann (6:1, 4:6, 6:2 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi) und Daniel Altmaier (6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Australier Aleksandar Vukic) erreichten die zweite Runde. Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff verlor 1:6, 6:3, 1:6 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen. Einige von Zverevs größten Konkurrenten fehlen beim Masters allerdings.

Sinner, Djokovic und Alcaraz in Montréal nicht am Start

Jannik Sinner gönnte sich nach seinem Wimbledonsieg eine Kreuzfahrt, Novak Djokovic reiste zur Fußball-WM in die USA und Carlos Alcaraz arbeitete nach einem kurzen Besuch beim Finale an seinem Comeback. Alle drei treten in Kanada nicht an.

Zverev bietet sich damit die Chance, ohne die ganz großen Namen Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu sammeln. Über Cincinnati führt sein Weg schließlich nach New York, wo am 30. August die US Open beginnen.

Zverev will sein Tennisjahr in Nordamerika veredeln

Nach seinem Triumph bei den French Open und dem Einzug ins Wimbledonfinale könnte der Hamburger dort ein außergewöhnliches Tennisjahr krönen. Die Saison sei bislang „gut, aber noch nicht vorbei“, sagte Zverev vor seinem Abflug nach Nordamerika.

In Montréal wirkte er jedenfalls vor dem heftigen Unwetter frisch, gelöst und bestens vorbereitet. Der Urlaub mit Sophia Thomalla und die Trainingseinheiten bei Nadal könnten genau die richtige Mischung gewesen sein, um den nächsten großen Coup anzugreifen. (sid/mkw)