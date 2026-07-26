Eine intensive Turnierwoche hat am Rothenbaum ihr Ende gefunden. Neben den MSC Hamburg Ladies Open fanden erstmals parallel die Hamburg Wheelchair Open statt. Mit dem Sieg von Lokalmatadorin Tamara Korpatsch (31) hat das Turnier sein märchenhaftes Happy End gefunden, wie es Turnierdirektorin Sandra Reichel beschrieb. Anschließend zogen Reichel, Turnierbotschafterin Andrea Petković und DTB-Präsident Dietloff von Arnim ihr Fazit und wagten einen Blick in die Zukunft.

Auch für Petkovic, die Korpatsch in der MOPO bereits als ihre Geheimfavoritin erkoren hatte, sei der Titel „eine unglaubliche Geschichte“ gewesen. Als „Kirsche auf der Supertorte“ fehlte für sie nur noch ein größerer Erfolg eines deutschen Talents. „Ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten Jahren hier für Furore sorgen können“, zeigte sie sich zuversichtlich.

Von Arnim beschrieb die Turnierwoche mit einem Wort: „Wow.“ Vor allem die Vergabe der acht Wildcards für deutsche Spielerinnen (vier Qualifikation, vier Hauptfeld) sei „so wichtig für uns“. Julia Stusek, die am Rothenbaum mit ihrer Wildcard den ersten Karrieresieg auf WTA-Level gewinnen konnte, hätte „die Chance woanders nicht bekommen“.

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Mehr Fans am Rothenbaum: „Das ist einfach Entwicklungsarbeit“

Ein besonderer Fokus lag über die Woche auf dem Rollstuhltennis, das Reichel voranbringen wollte. „Ich sage immer: Wir sind mehr als ein Tennisturnier“, sagte Reichel, die ,,Spitzensport, Weltklassesport im Rollstuhltennis, Inklusion, Nachwuchs und Frauen“ zusammenbringen und so gezielt ein Event für alle kreieren wollte. Die Rückmeldung, dass sich die Rollstuhlspielerinnen „bei dem Turnier das erste Mal so richtig gleichgestellt gefühlt haben mit den WTA-Spielerinnen“, sei für Reichel „das schönste Kompliment“.

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In der gesamten Woche, so gab das Turnier bekannt, waren knapp 20.000 Zuschauende auf der Anlage und damit immerhin rund 2000 Personen mehr als noch im vergangenen Jahr. Gut gefüllt war der Center Court lediglich am Finaltag. „Ich fühle mich mit dem Turnier wie so ein Start-up. Das ist einfach Entwicklungsarbeit“, erklärte Reichel. Zudem hätten das Wetter, die Absage von einigen Deutschen (unter anderem der Hamburgerinnen Eva Lys und Ella Seidel) und die Absage von der eingeplanten Nummer eins Maja Chwalinska mitgewirkt.

Reichel spricht über die Zukunft der Hamburg Ladies Open

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Der Zweijahresvertrag mit Titelsponsor MSC läuft nach dieser Woche aus. Man werde sich in den kommenden Tagen und Wochen mit den Sponsoren und der Stadt Hamburg zusammensetzen. Reichel würde sich über eine weitere Zusammenarbeit „sehr freuen“. Gleichzeitig bestehe auf der WTA-Tour „ein bisschen ein Stillstand“ und es würden nach einem CEO-Wechsel „keine großen Entscheidungen getroffen“ werden. Auch wenn es „immer auf der Agenda“ stehe, gebe es entsprechend keine großen Entwicklungen in der Frage nach einer möglichen Aufwertung zu einem WTA-500-Turnier. „Ich glaube, dass Hamburg ein 500er vertragen könnte“, stellte Reichel klar.

Ähnlich sieht es mit der Frage nach dem Termin für das kommende Jahr aus. „Entweder ist es die erste Woche nach Wimbledon oder die zweite“, gab Reichel bekannt. Zuletzt hatte sich Reichel für den Termin im unmittelbaren Anschluss an das Grand-Slam-Turnier ausgesprochen. Auch Petkovic ist die erste Woche nach Wimbledon mit Blick auf die möglichen Teilnehmerinnen lieber.

Ganz egal, welche Woche es wird, das Rollstuhlturnier soll bestehen bleiben. „Das ist echt mein großes Ziel“, sagte Reichel. „Das war so eine Bereicherung und so toll, also ohne will ich es eigentlich nicht machen.“ Es sei „der nächste Schritt“, dass Rollstuhltennis und das „stehende Tennis“ gleichgestellt sind, so Petkovic.