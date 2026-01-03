Tödlicher Unfall mit Box-Star Joshua: Anklage gegen Fahrer erhoben

Nach dem schweren Verkehrsunfall des britischen Box-Stars Anthony Joshua in Nigeria ist gegen den Fahrer des Fahrzeugs Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Ogun muss sich der Fahrer wegen insgesamt vier Vorwürfen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und Herbeiführen eines tödlichen Unfalls.

Bei dem Unfall am Montag waren zwei Freunde von Joshua ums Leben gekommen – sein Personal Trainer sowie ein weiterer Betreuer. Der 36 Jahre alte Sportler erlitt leichte Verletzungen und ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Joshua-Unfall: Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein

Der 46 Jahre alte Fahrer, der sich nun wegen des Unfalls verantworten muss, muss am 20. Januar vor Gericht erscheinen. Bis zur Zahlung einer auf umgerechnet rund 3000 Euro festgelegten Kaution muss er in Untersuchungshaft bleiben. Er hatte bei dem Joshua-Unfall keinen gültigen nigerianischen Führerschein bei sich, hieß es.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Fahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als ein Reifen platzte und der Wagen in einen geparkten Lastwagen fuhr. Der Lastwagenfahrer floh vom Unfallort, nach ihm wird den Angaben zufolge gefahndet.

Das könnte Sie auch interessieren: Darts-WM-Finale wird zum Duell der Jungstars um ein Rekord-Preisgeld

Joshua ist als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufgewachsen. Er besuchte Verwandte in dem westafrikanischen Land, nachdem er kurz vor Weihnachten mit seinem Sieg im Kampf gegen den US-Internetstar Jake Paul in Miami für Aufsehen gesorgt hatte. (dpa/lam)