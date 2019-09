Nach Hubert-Tod: Sebastian Vettel und Mick Schumacher: Die neue Angst vor Monza

Spa -

Die Aufräumarbeiten nach dem tragischen Rennwochenende in Spa liefen im Rekordtempo, doch ihre Probleme nimmt die Formel 1 mit zum nächsten Rennplatz nach Monza (Sonntag, 15.10 Uhr, RTL & Sky).

Nach dem Tod des französischen Formel-2-Fahrers Anthoine Hubert (22) ist eine Sicherheitsdebatte entbrannt. Fraglich ist, ob die Serie mit Mick Schumacher (20) überhaupt fährt? Und Sebastian Vettel (32) droht bei Ferrari die endgültige Degradierung hinter Spa-Sieger Charles Leclerc (21).

Die neue Angst vor Monza!

Problem Sicherheit

Hubert starb nach einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen in der Highspeed-Passage Raidillon-Eau Rouge, die zum Horrorcrash mit Juan Manuel Correa (20) führten.

Der Franzose wich dem mit Reifenschaden austrudelnden Giuliano Alesi (19) aus, kollidierte mit Ralph Boschung (21), wobei sein Frontflügel abriss und er ohne Anpressdruck in die rechte TecPro-Barriere prallte. Von da wurde sein Auto zurück auf die Strecke geschleudert, wo es quer zur Fahrtrichtung stehen blieb und von Correas Boliden bei bis zu 270 km/h getroffen wurde.

Nach diesem furchtbaren Unfall in der gefährlichen Raidillon-Kurve starb Anthoine Hubert (im Auto links) an seinen schweren Verletzungen. Juan Manuel Correa verletzte sich schwer. F2 Foto:

Wird Eau Rouge wieder zur Mut-Kurve?

Nun wird diskutiert, ob die heute mit Vollgas und von zwei Autos nebeneinander durchfahrene Senke Eau Rouge wieder zur engen Mut-Kurve gemacht werden sollte.

Oder ob die asphaltierten Auslaufzonen in der Bergauf-Passage zur Raidillon wieder zu Kiesbetten werden sollten, damit die Fahrer nicht problemlos neben die Strecke ausweichen können und im Pulk blindlings auf die Kuppe zuschießen. Das wurde Hubert am Samstag zum Verhängnis.

Ein Trümmerfeld! Die Autos von Anthoine Hubert und Juan Manel Correa wurden bei ihrem Horrorcrash praktisch zerissen. F2 Foto:

FIA-Renndirektor Michael Masi (40) kündigt an: „Wir werden eine vollständige Untersuchung durchführen, wie es die FIA bei allen schwerwiegenden Vorfällen tut.“ Man darf gespannt sein, ob er in Monza mit Ergebnissen dienen kann.

Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft in Verviers kündigte zudem eine Untersuchung gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung an. Das sei allerdings ein normaler Vergang bei Todesfällen. Kein gutes Gefühl vor dem Rennen im Tempo-Tempel Monza, wo die Boliden bis zu 360 km/h erreichen.

FIA-Rennleiter Michael Masi (r.) klärt Ferrari-Jungspund Charles Leclerc auf. imago images / LaPresse Foto:

Problem Mick

Der Formel-2-Neuling war von Huberts Tod geschockt („Das Schicksal ist brutal“), ebenso seine Mutter Corinna (50). Die Fahrt nach Monza, wo Vater Michael (50) 2004 einen schweren Testunfall hatte und sogar bewusstlos war, wird schwer.

Bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Rennen (Sa., 16.45 Uhr, So., 11.15 Uhr) abgesagt werden. Huberts Arden-Team teilte aber mit, dass das zweite Cockpit neben Tatiana Calderon (26) aus Respekt vor dem Toten leer bleiben wird.

Mick Schumacher spricht dem Bruder des verstorbenen Anthoine Hubert sein Beileid aus. Er trägt wie alle Fahrer Trauerflor. AFP Foto:

Problem Vettel

In Spa wurde der Sieglos-Star nach der sechsten Quali-Klatsche in Serie gegen Leclerc zum „Bremser“ für Lewis Hamilton (34) degradiert, in Monza droht die nächste Demütigung.

Ferrari-Jungspund Charles Leclerc überholte Sebastian Vettel. AFP Foto:

Nico Rosberg fordert Vettel-Degradierung

Nico Rosberg (34) fordert: „Es wird Zeit, Leclerc zur Nummer 1 zu machen und Vettel zur Nummer 2.“ Hamilton sieht im Spa-Sieger schon jetzt die Nummer 1: „Er bügelt einen Vierfachweltmeister im Qualifying, er bügelt ihn im Rennen und ist grundsätzlich schneller. Ich freue mich auf weitere Duelle mit ihm.“

