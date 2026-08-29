Nach Horror-Sturz bei der Vuelta: Schlimme Diagnose für Pogacar

32 Kilometer vor dem Ziel passiert das Unglück. Tadej Pogacar geht auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt kopfüber über den Lenker und muss das Rennen aufgeben.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat sich bei seinem schweren Sturz auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt eine Gehirnerschütterung sowie Brüche des linken Schlüsselbeins und eines Halswirbels zugezogen. Das teilte sein Team UAE Emirates-XRG am Samstagabend mit. Demnach muss sich der fünfmalige Tour-de-France-Gewinner aus Slowenien einer Schlüsselbeinoperation unterziehen, die jedoch „aus Vorsichtsgründen wegen der Gehirnerschütterung verschoben wird“, hieß es.

Darüber hinaus gab das Team leichte Entwarnung. „Glücklicherweise liegen keine weiteren schweren Verletzungen und keine neurologischen Folgen vor“, wird Dr. Adrian Rotunno, medizinischer Leiter des UAE-Teams, zitiert: „Tadej bleibt weiterhin in der Obhut unseres medizinischen Teams.“ Sein Zustand sei stabil.

Pogacar war am Samstag 33 Kilometer vor dem Ziel auf dem Weg nach Xeraco gestürzt und musste die Rundfahrt beenden. Verletzungen an der linken Schulter und im Gesicht waren deutlich zu sehen.

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Der 27-Jährige war mit einem Vorsprung von 3:50 Minuten auf den Spanier Enric Mas (Movistar) in die achte Etappe gegangen und lag auf der Jagd nach seinem ersten Triumph bei der Vuelta damit komfortabel in Führung. Er hatte auf den ersten sieben Etappen insgesamt drei Tagessiege gefeiert und nur fünf Wochen nach seinem Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt mit gewohnter Dominanz beeindruckt.

WM-Start in Gefahr

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Ende September steht noch die WM in Montreal an, wo Pogacar eigentlich seinen dritten Weltmeistertitel in Folge anstrebt – hinter der Fortsetzung der Saison stehen aufgrund der Verletzungen aber dicke Fragezeichen. (dpa/mkw)