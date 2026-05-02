Die großen Profi-Träume sind geplatzt, die Versprechungen haben sich als Luftschlösser herausgestellt – nach dem Aus der European League of Football (ELF) und damit auch der Sea Devils liegt die einstige Football-Hochburg Hamburg in Trümmern. Neuaufbau? Ein dicker Brocken. Es gibt aktuell kein erstklassiges Team in der Hansestadt, die Suche nach Spielern und Sponsoren gestaltet sich als zäh. Aber es besteht Hoffnung – weil es Menschen in Hamburg gibt, denen es nicht um die dicke Kohle geht, sondern nur um die Liebe zu ihrem Sport.



