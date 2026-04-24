Nach Affäre-Vorwürfen: NFL-Chefcoach zieht sich zurück

Headcoach Mike Vrabel vom NFL-Team New England Patriots nimmt angesichts der Affäre um seine Nähe zu einer Journalistin eine Auszeit. Der Cheftrainer des Super-Bowl-Teilnehmers der vergangenen Saison kündigte an, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen, um sich eingehend zur Situation beraten zu lassen.

Hintergrund sind veröffentlichte Fotos, die Vrabel mit der NFL-Reporterin Dianna Russini zeigen. Der 49-Jährige ist wie die Journalistin verheiratet, beide wiesen Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurück.

Beratung für „die bestmögliche Version“ Vrabels

Vrabel erklärte, er habe in den vergangenen Tagen „schwierige Gespräche“ mit seiner Familie, der Klubführung sowie Spielern und Trainern geführt, die „positiv und produktiv“ gewesen seien. In einer Stellungnahme gegenüber ESPN betonte er, er wolle allen Beteiligten „die bestmögliche Version von mir“ geben, „die ich geben kann“. Um dieses Ziel zu erreichen, beginne er ab dem Wochenende eine Beratung.

Der Schritt hat unmittelbare sportliche Folgen. Der frühere Patriots-Profi Vrabel, der sein Team gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach von New England ins Finale geführt hatte (13:29 gegen die Seattle Seahawks), nimmt am Samstag nicht an der dritten Runde des NFL-Drafts teil. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nannte er nicht.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Check: Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive

Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive Der Buckelwal und die Rechten: Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan

Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan Paternoster verschwunden: Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er?

Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview

St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview 28 Seiten Plan 7: Künstlerin Peaches übers Älterwerden und die Lust an der Provokation

Auch Russini zieht sich zurück

Auslöser der Affäre waren Fotos von Vrabel und Russini an einem Pool eines Resorts in Arizona. Am Donnerstag veröffentlichte die New York Post zudem ältere Bilder, die beide 2020 in einer Bar in New York beim Küssen zeigen sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Endspurt vor dem Umbruch: Worum es jetzt für den HSV Hamburg geht

Russini ist inzwischen von ihrer Stelle beim Portal „The Athletic“ zurückgetreten, nachdem dort eine Untersuchung eingeleitet worden war. Die Patriots stellten sich hinter ihren Coach und erklärten, man unterstütze Vrabels Entscheidung, „seiner Familie und seinem eigenen Wohlbefinden Priorität einzuräumen“. (sid/tb)