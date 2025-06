Nach 52 Jahren! Hamburger Team sichert sich die deutsche Meisterschaft

Der Harvestehuder THC hat sich erstmals seit 52 Jahren wieder den Titel in der Hockey-Bundesliga der Frauen gesichert. Die Hamburgerinnen gewannen im Finale in Krefeld gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC 2:1 (1:0).

Emilia Landshut (22.) und Laura Saenger (35.) trafen für den Rekordchampion, der sich zum 15. Mal die Meisterschaft sicherte. Friederike Heusgen (39.) war für Düsseldorf erfolgreich.

Der HTHC hatte im Halbfinale am Samstag Hauptrundensieger Mannheimer HC mit 1:0 bezwungen. Danach folgte jedoch eine harte Nacht für die Spielerinnen des HTHC: Der Feueralarm in ihrem Hotel weckte sie gleich zweimal, die erste Meisterschaft seit 1973 sicherten sie dem Verein dennoch.

15. Meistertitel für die HTHC-Frauen

Auch Düsseldorf startete nach dem 2:1 im Halbfinale über den Großflottbeker THGC mit Sorgen ins Endspiel. Nationalspielerin Selin Oruz verletzte sich an der Hand und musste ins Krankenhaus. Gegen Harvestehude stand sie zwar im Kader, den vierten Titel nach 2021, 2022 und 2024 verpasste Düsseldorf dennoch.

Bei den Männern spielen Rot-Weiss Köln und die Gastgeber vom Crefelder HTC am Sonntagnachmittag (14.15 Uhr/Dyn) um den Titel. Köln will den Titel zurück, den der Traditionsverein im vergangenen Jahr nach drei Erfolgen in Serie an den Mannheimer HC verloren hatte.(sid/abl)