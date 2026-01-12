Weltmeister Moritz Wagner hat nach mehr als einjähriger Leidenszeit sein Comeback für die Orlando Magic in der NBA gegeben – und vor dem emotionalen Deutschland-Trip einen knappen Sieg miterlebt. Die Franchise aus Florida gewann ihr Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans 128:118 und fuhr damit den 22. Erfolg im 40. Saisonspiel ein.

Wagner, der sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und unter anderem im vergangenen Sommer die EM verpasst hatte, kam vier Tage vor dem „Berlin Game 2026“ von der Bank insgesamt zehn Minuten zum Einsatz. Dabei verbuchte er acht Punkte sowie zwei Rebounds und zwei Assists.

Wagner: „Ich bin nun mal ein emotionaler Typ“

Vor dem Spiel war der 28-Jährige „sehr aufgeregt“ gewesen, wie er 385 Tage nach seiner Verletzung im Kabinentrakt bei FanDuel Sports Network gesagt hatte: „Aber ich versuche, mir zu sagen: Das ist nur ein neuer Tag, ein weiteres Spiel. Ich bin aber nun mal auch ein emotionaler Typ, es ist schon ein bisschen unheimlich, daran zu denken.“

Wagner meldete sich gerade rechtzeitig für das „Heimspiel“ in Deutschland zurück. Am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr/Prime Video) trifft der Nationalspieler in der Berliner Uber Arena mit Orlando auf die Memphis Grizzlies. Wagner ist wie sein Bruder Franz in der Hauptstadt geboren.

Ob Franz Wagner in der Heimat zum Einsatz kommen kann, ist allerdings fraglich: Der Welt- und Europameister fehlte gegen die Pelicans aufgrund seiner Knöchelverstauchung weiterhin und fieberte lediglich an der Seitenlinie mit. Europameister Tristan da Silva stand nach seinen Rückenproblemen hingegen wieder auf dem Feld und kam in 19 Minuten auf 16 Punkte. (sid/hmg)