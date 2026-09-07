Das Aus von Stefanos Tsitsipas bei den US Open beendet eine außergewöhnliche Serie. Warum sie im Tennis 150 Jahre lang Bestand hatte.

Carlos Alcaraz ist der große Favorit auf den Titel bei den US Open - im Viertelfinale wartet nun aber der erste echte Härtetest auf den spanischen Tennisstar. Der formstarke US-Hoffnungsträger Ben Shelton schlug im Achtelfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3, 6:4 und machte das Kracherduell am Dienstag (Ortszeit) perfekt. Mit dem Ausscheiden von Tsitsipas brach gleichzeitig eine 150 Jahre alte Tennis-Tradition.

Shelton verwandelte nach nur 1:51 Stunden seinen Matchball und brachte das gut besuchte Arthur Ashe Stadium zum Jubeln. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, es macht einfach so viel Spaß, hier zu spielen“, sagte Shelton und blickte sogleich nach vorne. Gegen Titelverteidiger Alcaraz werde er „besonderes Tennis“ brauchen, sagte der 23-Jährige: „Sein Niveau bisher war so beeindruckend.“

Alcaraz, der in New York sein Comeback nach viermonatiger Verletzungspause feiert, habe bislang „übermenschlich“ gespielt. Und, setzte Shelton hinzu, der Spanier bringe „das Stadion jedes Mal zum Leuchten. Ich glaube, das wird ein Feuerwerk.“

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Tsitsipas vor dem Aus: „Habe eine 150-jährige Serie aufrechtzuerhalten“

Für Tsitsipas hingegen endete ein gutes Turnier. Nach einer langen Leidenszeit voller Verletzungen und sportlicher Rückschläge hatte der zweimalige Grand-Slam-Finalist endlich mal wieder seine Qualität andeuten können. „So habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Es passiert sehr leicht, dass man das Selbstvertrauen verliert, vor allem, wenn man schon lange keine Spitzenspieler mehr geschlagen hat“, sagte er nach seinem Drittrundensieg.

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Ich habe eine 150-jährige Tradition aufrechtzuerhalten. Stefanos Tsitsipas

Ins Match gegen Shelton ging Tsitsipas zudem mit zusätzlichem Druck. „Ich habe eine 150-jährige Serie aufrechtzuerhalten“, kündigte er vor der Partie via „X“ an. Seit der ersten Austragung des Wimbledon-Turniers 1877 stand in jedem Jahr ein männlicher Spieler im Halbfinale eines der vier Grand-Slam-Turniere, der eine einhändige Rückhand spielt. Durch das Ausscheiden von Tsitsipas ist diese Tradition nun gebrochen.

In der Weltrangliste stehen derzeit lediglich fünf Profis mit einhändiger Rückhand unter den Top 100. Darunter auch der Deutsche Daniel Altmaier (57.). Lorenzo Musetti (14.) flog als bestgesetzter Vertreter bereits in der zweiten Runde raus.

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US-Amerikaner glänzen bei den US Open – Alcaraz „zufrieden“

Ebenfalls nicht mehr im Turnier ist Daniil Medvedev. Der Sieger von 2021 verlor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe überraschend glatt mit 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8). Shelton, Tiafoe und Co. schürten die Hoffnung auf das Ende einer bemerkenswerten Durststrecke: Seit Andy Roddicks New-York-Erfolg 2003 wartet die einstige Tennis-Großmacht USA auf einen Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel. In Shelton, Tiafoe und dem ungesetzten Alex Michelsen stehen bereits drei im Viertelfinale. Der junge Learner Tien, Nummer 14 der Setzliste, kann am Montag folgen.

Alcaraz hatte am New Yorker Nachmittag seine bislang beste Turnierleistung gezeigt. Mit 6:4, 6:3, 6:4 schlug er Tommy Paul (USA). „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance“, sagte er. Auch Alexander Zverev steht bei den US Open im Achtelfinale. Dort trifft der an eins gesetzte Hamburger in der deutschen Nacht von Montag auf Dienstag auf Luciano Darderi (Italien). (dpa/lam)