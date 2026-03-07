„Lange Zeit ohne Flagge“: Russland gewinnt erste Paralympics-Medaillen seit 2014

Russland hat seine ersten Medaillen bei den Paralympics unter eigener Flagge seit den Heimspielen von Sotschi 2014 gewonnen. Die alpine Skirennfahrerin Varvara Voronchikhina kam am ersten Wettkampftag in Cortina d’Ampezzo in der Abfahrt der stehenden Startklasse auf Rang drei, wenig später legte Aleksei Bugaev in der Männer-Klasse ebenfalls mit Bronze nach.

„Es war für uns eine wirklich lange Zeit ohne Flagge“, sagte Voronchikhina nach ihrem ersten Paralympics-Rennen. Sie sei „wirklich froh“, erklärte die 23-Jährige, die aus Ostsibirien stammt: „Mein ganzes Land und alle meine Teamkollegen sind es auch. Es ist schön, dass unsere Flagge bei der Eröffnung gehisst wurde.“

Paralympics: Sportler Russlands kehren nach vier Jahren zurück

Der Sieg ging an die Weltcup-Dominatorin Ebba Arsjö aus Schweden (1:22,00 Minuten), die ihre dritte Goldmedaille bei Winterspielen gewann. Die Französin Aurelie Richard (+1,71 Sekunden) holte Silber vor der 23-jährigen Voronchikhina (+2,47). Der dreimalige Paralympics-Sieger Bugaev (+1,15) musste sich lediglich dem Schweizer Sieger Robin Cuche (1:17,79) und dem Franzosen Arthur Bauchet (+0,61) geschlagen geben.

Voronchikhina und Bugaev waren nach der Wiederzulassung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) und einer erfolgreichen Klage Russlands vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS erst im Januar nach vier Jahren in den Weltcup zurückgekehrt. Für die Paralympics hatte das Duo zwei der sechs russischen Wildcards erhalten.

Die Rückkehr von Russland und Belarus war das bestimmende Thema vor dem Start der Paralympics in Mailand und Cortina, bei der Eröffnungsfeier am Freitag im Amphitheater von Verona war die russische Flagge erstmals seit Sotschi 2014 wieder bei Paralympics zu sehen. Russland war anschließend zunächst aufgrund des Dopingskandals ausgeschlossen, dann wegen des Angriffskrieges in der Ukraine. (sid/ea)