Bei Treffen mit Bayern-Fans: Musiala verrät seinen Comeback-Plan

Jamal Musiala rechnet mit seinem Comeback für den FC Bayern „in den kommenden Wochen“. Dies sagte der 22-Jährige beim Neujahrsbesuch des Fanklubs Red Bull Taubenbach nahe der deutsch-österreichischen Grenze.

Das Testspiel der Münchner am Dienstag in Salzburg (15 Uhr/fcbayern.tv) komme für ihn zu früh, ergänzte er vor rund 1000 Anhängern in Simbach am Inn. Zögerlich reagierte hingegen Manuel Neuer in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung.

Trainer Vincent Kompany hofft, Musiala Ende Januar erste Einsatzminuten geben zu können. Ginge es nach Musiala selbst, hätte er bereits wieder in einem Spiel auf dem Platz gestanden. „Es ist nicht nur meine Entscheidung. Wäre es meine Entscheidung, hätte ich letzten Monat schon gespielt. Wir gucken einfach, dass ich gut reinkomme und nicht Angst habe.“

Musiala: „Es läuft echt gut“

Musiala war nach seiner schweren Verletzung (Wagenbeinbruch, Sprunggelenksluxation), die er Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) erlitten hatte, kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ich habe jetzt viel trainiert, es läuft echt gut. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu früh reinkommen. Wir gucken von Training zu Training“, sagte er.

Ehe sie zu den vor 40 Jahren eingeführten Fanklub-Besuchen aufbrachen, absolvierten die Münchener am Sonntagvormittag bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen noch ein Training. Wegen des engen Terminplans waren die traditionellen Adventsbesuche der Münchner Profis auf das erste Wochenende des neuen Jahres verlegt worden.

Harry Kane besuchte dabei den Fanklub Red White Bombers in Denkendorf im Landkreis Eichstätt, er wurde mit Blasmusik empfangen. Vor Ort trug er sich auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

Neuer zögert mit Verlängerung

Manuel Neuer will derweil mit der Entscheidung über seine sportliche Zukunft noch eine Weile warten. Er stehe einer Vertragsverlängerung „positiv“ gegenüber, sagte der Bayern-Torhüter und Kapitän beim Besuch des Fanklubs Emertsham im Landkreis Traunstein. Er wolle aber noch sehen, „wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln“. Ende März, Anfang April werde er „final entscheiden“.

Der 39-Jährige ist zudem „zuversichtlich“, beim Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder im Tor zu stehen. Mitte Dezember hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Münchner spielen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg. (sid/lam)