Hat dieses Märchen ein Happy End? Die Hockeydamen des Großflottbeker THGC spielen am Samstag um 14 Uhr zum ersten Mal in der Vereinshistorie im Final Four der Bundesliga mit. Nachdem sie sich im Viertelfinale überraschend gegen den Club an der Alster durchgesetzt hatten, fahren sie nun nach Krefeld, um im Halbfinale gegen Düsseldorf um den Einzug ins Endspiel zu kämpfen. Gelingt dem Außenseiter erneut der Coup? Geschichte geschrieben haben sie ohnehin schon. Die MOPO hat sich mit Kapitänin Kaja Hansen über das Großflottbeker Hockey-Märchen unterhalten.