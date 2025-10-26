mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Motorrad-Pilot Noah Dettwiler im Rennanzug seines Teams CIP Motorsport

Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat nach einem schweren Unfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Foto: IMAGO / NurPhoto

Motorrad-Star (20) bei Unfall schwer verletzt: „Haben um sein Leben gekämpft“

kommentar icon
arrow down

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia offenbar lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Dies berichtete Dettwilers Vater Andy der Schweizer Zeitung „Blick“. „Sie haben um sein Leben gekämpft“, wurde Andy Dettwiler dort zitiert. Sein Sohn, der laut Blick „mehrere Herzstillstände“ erlitten und „viel Blut verloren“ habe, sei „vorerst in stabilem Zustand“. Für eine Entwarnung sei es aber „viel zu früh“.

Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem „Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein“, berichtete die Zeitung weiter. Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers. Sein Team CIP Motorsports bestätigte, dass sich Dettwiler in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur „mehrerer Operationen“ unterziehen müsse.

Weltmeister Rueda fuhr Dettwiler ins Heck

Bereits in der Aufwärmrunde war es zu dem Unfall gekommen. Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwiler, der von seiner Maschine geschleudert wurde. Rueda habe eine Fraktur der Hand und mehrere Prellungen erlitten, teilte die MotoGP mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie klebte noch am Motorrad: MotoGP-Pilot crasht mit Möwe – und überfährt sie

Das Rennen wurde verspätet gestartet und deutlich verkürzt. Der Rest des Sonntagprogramms mit den Läufen in der Moto2 und der MotoGP fand planmäßig statt. MotoGP-Sieger Alex Márquez (Spanien) betonte, seine „Gedanken und Gebete“ seien bei den betroffenen Fahrern Dettwiler und Rueda. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test