Der Elmshorner Europameister Johannes Liebmann schockt mit seiner Fabelzeit die Schwimm-Welt. Zu Hause wurde im Kuhlstall gefeiert.

Nach wenig Schlaf und frühem Aus im letzten EM-Rennen grinste Johannes Liebmann noch ein bisschen breiter. Freunde und Bekannte hatten zu Hause in Elmshorn (30 Kilometer nordwestlich von Hamburg im Kreis Pinneberg) seinen Fabelweltrekord im Kuhstall geschaut.

„Ich komme aus dem Norden, da lebt man manchmal auf dem Hof“, kommentierte Deutschlands neuer Schwimmstar Liebmann, der in Eckernförde geboren wurde und vom Elmshorner MTV den Weg an die Spitze nahm, am Morgen nach seinem historischen EM-Triumph über 1500 m Freistil das ungewöhnliche Public Viewing in der Heimat.

Schwimm-Europameister Johannes Liebmann kommt aus Elmshorn

Anzeige

Ich komme aus dem Norden, da lebt man manchmal auf dem Hof. Johannes Liebmann

Obwohl er als Kind Pilot werden wollte und im EM-Becken in Paris schon wieder allen davonflog, ist der 19-Jährige auf dem Boden geblieben - auch wenn er als „German Wunderkind“ und „neuer Superstar“ gefeiert wurde, der sogar bei Olympiasieger Lukas Märtens „Gänsehaut“ auslöste. „Ich bin froh, dass ich durch bin“, sagte der Abiturient, der seinen Europarekord beim Sieg über 800 m mit einem denkwürdigen Weltrekordrennen am Samstagabend noch übertrumpft hatte.

Weil er am Sonntagmorgen über 400 m das Finale deutlich verpasste, wollte der Doppel-Europameister am Abend zum Fan werden und seine Magdeburger Trainingskollegen und Vorbilder in den letzten EM-Rennen anfeuern. Und dann? „Ich freue mich auf meine freie Zeit mit meiner Freundin“, sagte Liebmann, „dann geht's mit meinem Vater und meiner großen Schwester ins Allgäu, ein bisschen wandern“.

Anzeige

Die WochenMOPO 33/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Immer mehr Unfälle: Radler-Irrsinn auf der Bilderbuch-Route • Haus einsturzgefährdet: Tränen, Wut und ein zerstörtes Zuhause an der Holstenstraße • 16 Seiten Sport: Neue Stars und alte Helden beim HSV – mit Poster zum Rausnehmen! • Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Mit AnnenMayKantereit startet der „Hamburger Kultursommer“

Während sich die überraschte Schwimmwelt wunderte, wer dieses „German Wunderkind“, wie ihn die offizielle Olympiaseite taufte, sei, gab Oliver Klemet die passendste Antwort. „Ein sehr bodenständiger Junge, immer sehr gut gelaunt, sehr fleißig, fragt sehr viel nach bei uns Älteren“, erzählte der Trainingskollege, der in Paris ebenfalls fleißig Medaillen sammelte: „Auch wenn er jetzt der neue Superstar ist, ist er noch wirklich sehr schüchtern.“

Liebmann kann Weltrekord noch gar nicht fassen

Anzeige

Klemets Wortwahl spielte Liebmann prompt bescheiden herunter: „Wir sind gut befreundet, wir bezeichnen uns gegenseitig manchmal als Superstars.“ Er habe „Riesenrespekt vor Olli und den anderen Großen“, fügte er an, „dass ich jetzt irgendwie an denen vorbeigekommen bin, kann ich immer noch nicht ganz fassen."

Er kann es kaum glauben: Der erst 19 Jahre junge Johannes Liebmann knackte bei der Schwimm-EM den Weltrekord über 1500 Meter. IMAGO/Eibner Pressefoto

Die Großen, das sind die Olympiasieger Märtens und Florian Wellbrock sowie der Olympiazweite Klemet, mit denen er seit seinem Umzug vor drei Jahren aus Schleswig-Holstein nach Magdeburg trainiert - „sie sind alle meine Vorbilder“, wie er vor der EM sagte, „ich kopiere nichts, aber ich lerne gerne dazu.“

26 Sekunden schneller als vor einem Jahr

In atemberaubendem Tempo: Innerhalb eines Jahres verbesserte sich Liebmann erst um 13 Sekunden über 800 m und schwamm zweimal Europarekord. Am Samstag pulverisierte er dann den Weltrekord des US-Olympiasiegers Bobby Finke über 1500 m, durchbrach als Erster die Schallmauer von 14:30 Minuten - und war über 26 Sekunden schneller als vor einem Jahr.

Wo soll das noch hinführen? „Schauen wir mal, wie es nächste Saison weitergeht“, antwortete Liebmann, der sich gerade einen anderen Kindheitstraum erfüllt. „Irgendwas Cooles mit Sport zu machen“, habe er sich gewünscht, „Fußballprofi oder so“. Jetzt wird der Elmshorner nach seinem Abitur Sportsoldat bei der Bundeswehr - und damit quasi Schwimmprofi. Einer, der erst ganz am Anfang seiner Karriere steht - mit beiden Füßen auf dem Boden, aber scheinbar unendlichen Möglichkeiten.

Liebmanns großes Ziel: Olympia 2028 in Los Angeles

Vor der Schwimm-EM hatte Liebmann der MOPO über das große Ziel, die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, gesagt: „Das ist für jeden Sportler etwas ganz Besonderes. Wenn es soweit ist, freue ich mich vor allem auf die besondere Atmosphäre, die unterschiedlichen Sportarten und das Zusammensein mit Athletinnen und Athleten aus aller Welt.“(sid)