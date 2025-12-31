Mit falschen Namen: Promi-Paar startet heimlich bei der Rallye Dakar

Auf den ersten Blick will das nicht so recht zusammenpassen. Ein „Glamour-Couple“ startet beim härtesten und gefährlichsten Autorennen der Welt, das verkündete in Österreich vor wenigen Tagen die Kleine Zeitung. Ab Samstag rast die Rallye Dakar wieder durch den Wüstensand Saudi-Arabiens, hunderte Kilometer täglich unter sengender Sonne. Mittendrin laut Startliste: Mark Mustermann mit der Nummer 267, Nummer 332 trägt eine gewisse Vic Flip – im echten Leben heißen die beiden ziemlich sicher Mark Mateschitz und Victoria Swarovski.

„Das österreichische Power-Pärchen sucht das Abenteuer“, ließ die „Kleine Zeitung“ wissen, seither verbreitet sich die Nachricht zumindest in der Welt des Motorsports rasant. Mateschitz (33) ist der milliardenschwere Sohn des Red-Bull-Gründers, seit dem Tod von Dietrich Mateschitz im Jahr 2022 hält er 49 Prozent der Anteile am Energy-Drink-Unternehmen. Swarovski (32) stammt aus Österreichs gleichnamiger Kristalldynastie, in Deutschland ist sie einem Millionenpublikum als TV-Moderatorin bekannt.

Mateschitz und Swarovski starten bei Rallye Dakar

In der Öffentlichkeit tritt das Paar selten gemeinsam auf, und auch dieses Engagement im Motorsport soll kein Sprung auf eine Bühne sein. Wer bei Red Bull nachfragt, bekommt genau das zu hören: Privates bleibt privat.

Der Start bei der „Dakar“, die schon seit 2008 nicht mehr in Afrika stattfindet, ist allerdings nicht bloß eine kurzfristige Laune zweier berühmter Menschen aus dem Bereich „Glamour“. Seit zwei Jahren schon nehmen beide – anonym – an ganz ähnlichen, anspruchsvollen Veranstaltungen teil, an sogenannten Bajas oder Rallye Raids unter dem Dach des Weltverbands FIA. Offroad-Rennen durch offenes Gelände also. Beide stehen 2024 und 2025 in zahlreichen Ergebnislisten.

Undercover-Paar nimmt als Mustermann und Flip teil

„Mustermann“ wird in der Top-Klasse T1+ einen 400 PS starken Toyota Hilux durch den Sand steuern, im selben Segment starten etwa die Rallye-Ikonen Sebastien Loeb (Dacia) und Carlos Sainz (Ford). Ebenfalls wieder dabei: Titelverteidiger Yazeed Al Rajhi mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk (Toyota). „Flip“ pilotiert in der Challenger-Klasse einen Can-Am Maverick R, einen 240 PS starken Buggy.

Der Streckenverlauf hat seit Jahren nichts mehr gemeinsam mit den Anfängen, die erste Ausgabe führte im Winter 1978/1979 als „Paris-Dakar“ noch aus Europa nach Afrika. Noch immer allerdings gilt sie als wichtigste Langstrecken-Rallye überhaupt. Bei der 48. Auflage geht es bis zum 17. Januar rund 8000 Kilometer durch schwierige Landschaften, nach dem Prolog am Samstag werden auf 13 Etappen 4900 Kilometer auf Zeit gefahren. Start und Ziel liegen im saudischen Küstenort Yanbu am Roten Meer. (mp/sid)