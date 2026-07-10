Einst war Sebastian Coe der Beste, jetzt knackt ein Kenianer einen Weltrekord. Über ein Vierteljahrhundert war die bisherige Bestmarke alt.

Dieser Weltrekord hatte sich angekündigt. Der Kenianer Emmanuel Wanyonyi hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco eine Bestzeit über 1000 Meter aufgestellt. Der 21 Jahre alte Olympiasieger kam über die nichtolympische Nebenstrecke nach 2:11,83 Minuten ins Ziel.

Wanyonyi war damit 13 Hundertstelsekunden schneller als sein Landsmann Noah Ngeny. Dieser hatte im Jahr 1999 den damals 18 Jahre alten Weltrekord von Sebastian Coe geknackt.

Ausnahmeläufer unterstreicht Niveau

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Wanyonyi zählt zu den prägenden Mittelstreckenläufern der Welt. Der Kenianer gewann 2024 olympisches Gold über 800 Meter und gehört mit einer Bestzeit von 1:41,11 Minuten zu den schnellsten Athleten der Geschichte auf dieser Distanz. Mit dem Weltrekord über 1000 Meter untermauert der 21-Jährige seine Ausnahmestellung.

Die Strecke wird zwar nicht bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gelaufen, gilt aber als aussagekräftige Zwischenstrecke zwischen 800 und 1500 Metern. Sie wurde in der Vergangenheit immer wieder für Weltrekordversuche genutzt. Wanyonyi hat im Vorfeld mit der Bestmarke geliebäugelt und das Tempo des Rennens wurde entsprechend gestaltet. (dpa/mp)