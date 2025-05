Nach Gerüchten über Comeback: Jetzt äußert sich Box-Ikone Pacquiao

Die philippinische Box-Ikone Manny Pacquiao kehrt im Alter von 46 Jahren tatsächlich nochmals in den Ring zurück. Einen entsprechenden ESPN-Bericht von Anfang Mai bestätigte er nun selbst via Instagram. „Ich bin zurück“, schrieb Pacquiao in den sozialen Medien: „Lasst uns Geschichte schreiben!“ Am 19. Juli wird er im MGM Grand von Las Vegas gegen den US-Amerikaner Mario Barrios um den WBC-Titel im Weltergewicht kämpfen.

Pacquiao gilt mit Weltmeistertiteln in acht verschiedenen Gewichtsklassen als einer der besten Boxer seiner Zeit, im September 2021 hatte er seine Karriere nach einer Punktniederlage gegen den Kubaner Yordenis Ugas allerdings beendet. In seiner Heimat ist er auch politisch aktiv, kämpfte unter anderem erfolglos um die Präsidentschaft der Philippinen.

In seiner bisherigen Karriere als Profiboxer hat Pacquiao 62 seiner Kämpfe gewonnen, darunter 39 K.o.-Siege, achtmal verlor er. Sein 16 Jahre jüngerer Gegner Barrios weißt eine Bilanz von 29 Siegen und zwei Niederlagen bei einem Unentschieden auf, 18-mal gewann er durch K.o. (sid/vb)