Das Event in Hannover vereint 24 Sportarten. Ob der Meister-Reigen bald auch an der Alster vorbeischaut? Dazu gibt es jetzt eine neue Aussage.

In Hannover finden gerade „Die Finals“ statt, bei denen zwei Dutzend Sportarten um Aufmerksamkeit ringen. Wie groß ist die Chance, dass das nationale Mini-Olympia auch einmal in Hamburg Station macht?

Martina Lenton ist mit Begeisterung nach Hannover gefahren. „Das ist aufregend und eine coole Chance für das deutsche Frauenrugby“, sagte die Vizekapitänin der Siebener-Auswahl des FC St. Pauli, die bei den „Finals“ in Niedersachsens Hauptstadt um die deutsche Meisterschaft kämpfte. Insgesamt 24 Sportarten tragen von Donnerstag bis Sonntag an elf Orten ihre Wettkämpfe aus, 143 deutsche Meistertitel werden vergeben.

Finals: Kommt Mini-Olympia auch einmal nach Hamburg?

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Gemein ist den Sportarten, dass sie nur ausnahmsweise oder fast nie im Rampenlicht stehen. Das gilt in Deutschland für das weltweit enorm populäre Rugby genauso wie für Bogenschießen, Floorball, Karate oder Sportklettern, die alle zum Programm zählen. „Die Finals“ sind eine Art nationales Mini-Olympia, von dem 30 Stunden von ARD und ZDF im Fernsehen übertragen und rund 100 Stunden gestreamt werden – ein Glücksfall für Randsportarten in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie.

Kommt Mini-Olympia auch einmal nach Hamburg? Zuletzt war die Hansestadt (wie die übrigen Kandidaten) wegen ihrer Olympiabewerbung gesperrt, damit kein Ort eine größere Bühne bekommt als die anderen. Doch das hat sich mit dem Nein beim Referendum im Mai erledigt.

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„Ein Konzept mit starker Wassernote“ in Hamburg denkbar

„Als Active City bringt Hamburg sehr viel mit, ein Konzept mit starker Wassernote könnte ich mir sehr gut vorstellen“, sagt der Sportveranstalter Hagen Boßdorf, der das Finals-Konzept entwickelt hat und es seit 2019 durchführt. In der Frühphase sei Hamburg an einer Ausrichtung interessiert gewesen. „Wir waren in den Planungen sehr weit“, berichtet der ehemalige ARD-Sportkoordinator: „Aber dann kam die Pandemie dazwischen.“

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Berlin und die Rhein-Ruhr-Region haben die Finals mehrfach ausgetragen, 2025 fanden sie in Dresden statt, nun in Hannover. Für 2027 sind die Finals nach Stuttgart vergeben, demnächst soll der Austragungsort 2028 bekanntgegeben werden. Hamburg wird es nicht sein, auch wenn es diesbezüglich Überlegungen gab. „Es fehlt jetzt der notwendige olympische Rückenwind, um ein Format dieser Größenordnung auch finanziell gut stemmen zu können“, erklärt Daniel Schaefer von der Behörde für Inneres und Sport: „Mit Olympia hätten wir andere Möglichkeiten gehabt.“

Olympia-Testlauf – aber nicht in Hamburg

Sprich: Bei einem Olympi-Ja der Hamburger hätte es die Finals womöglich 2028 an Alster und Elbe gegeben – als Werbung gegenüber dem IOC und als kleiner Testlauf für die großen Spiele, der für den im September gekürten deutschen Kandidaten ohnehin vorgesehen war. So aber dürften Rugbyspielerin Lenton und Co. auch künftig zu den Finals in eine andere Stadt reisen müssen.

3x3-Basketball gehört zu den 24 Sportarten, die bei den „Finals“ in Hannover eine Bühne finden. picture alliance/dpa | Robert Michael

Zwar hält die Innenbehörde den Meisterschafts-Mix für „eine attraktive und spannende Veranstaltung“, aber zur Active-City-Wahrheit gehört auch: Hamburg setzt erfolgreich auf massenkompatible Einzelsport-Wochenenden mit Radrennen, Marathon oder Triathlon, bei denen Spitzenathleten und Breitensportler an den Start gehen.

Hamburg will weitere Veranstaltungen ausrichten

Ein Multisport-Event wie die Finals versammelt viele (deutsche) Top-Athleten, lässt Hobbysportlern aber nur die Zuschauerrolle. Das passt nur bedingt zur Strategie der Stadt. Hamburg werde sich „weiterhin um die Ausrichtung bedeutender und attraktiver Sportveranstaltungen bewerben“, heißt es aus der Innenbehörde. Es gebe „keine andere Stadt, die in dieser Frequenz und Regelmäßigkeit große internationale und publikumsstarke Sportveranstaltungen durchführt“. Die angestrebte Internationalität können die Finals als Reigen deutscher Meisterschaften gar nicht erfüllen.

St. Paulis Rugbyspielerinnen waren mit ihrer nationalen Bühne zufrieden. Ina Kone sorgte mit Versuch und Erhöhung für einen guten braun-weißen Start im Erika-Fisch-Stadion, doch nach Niederlagen gegen Mainz (7:26) und Germania List (0:29) blieb der Halbfinaleinzug ein Traum. Der Zulauf zur Abteilung ist dennoch so groß, dass in der neuen Saison ein zweites Siebener-Team am Spielbetrieb teilnehmen wird.