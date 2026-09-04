Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast beim WM-Auftaktspiel der Basketballerinnen in der Hauptstadt. Er erlebte einen bösen deutschen Fehlstart.

Zwei Tage vor der mit großer Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitagabend das Auftaktspiel der deutschen Basketballerinnen bei der Heim-WM in Berlin besucht. Zusammen mit seinem neuen Sportminister Ronald Rauhe schaute sich Merz in der Uber Arena die Partie gegen Spanien an. Er wurde Zeuge eines Debakels.

Nach einer ernüchternden Vorstellung musste sich das Team von Bundestrainer Olaf Lange mit 53:83 (24:50) geschlagen geben und hat schon jetzt keine realistische Chance mehr auf den so wichtigen Gruppensieg. Denn nur die Tabellenersten der Vorrunde ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

„Man will natürlich enttäuscht sein, darf man aber nicht. Wir müssen sofort umschalten und uns auf morgen konzentrieren. Ab in die Eistonne und voller Fokus auf morgen“, sagte Leonie Fiebich, die mit 13 Punkten beste deutsche Werferin war. Nyara Sabally fasste die Enttäuschung in einfache Worte: „Es war ein Scheiß-Spiel.“ Im Anschluss an die Auftaktpartie schaute Kanzler Merz wie geplant in der deutschen Kabine vorbei.

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Merz: „Stimmung wünsche ich mir fürs ganze Land“

In der Halbzeit hatte der CDU-Chef am Mikrofon des TV-Senders ProSieben gesprochen. „Es ist total entspannt. Ich bin wirklich gerne hier. Es ist eine tolle Atmosphäre im Stadion“, sagte Merz.

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Das ist eine tolle Werbung. Deutschland kann was. Friedrich Merz

Der Kanzler war trotz des deutlichen 26-Punkte-Rückstands zur Pause begeistert: „Diese Stimmung wünsche ich mir fürs ganze Land, ich wünsche sie mir vor allem für die deutsche Olympia-Bewerbung. Das ist eine tolle Werbung. Deutschland kann was.“

CDU-Chef kann beim Basketballspiel abschalten

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Merz hatte Kanu-Olympiasieger Rauhe am Donnerstag zum Nachfolger von Christiane Schenderlein ernannt. Der Wechsel der CDU-Politikerin ins Gesundheitsministerium war schon vor der Sommerpause verkündet worden.

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag der Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD mit großem Abstand vorn und hat Chancen, die absolute Mehrheit zu erzielen. Merz sagte, er könne in der Halle sehr gut abschalten und denke beim Basketball nicht an Politik.

Gegen Japan, das den Auftakt gegen Mali mit 102:97 siegreich bestritt, gibt es am Samstag (18 Uhr) schnell die Chance zur Wiedergutmachung für das deutsche Team. Dritter und letzter Gruppengegner ist am Montag Mali. „Wir müssen weiter nach vorn gucken und schauen, dass wir Zweiter werden“, sagte Cheftrainer Lange. (dpa/mkw)