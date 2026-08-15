Durch ihre Pause fehlt Laura Siegemund auf jeden Fall auch bei den US Open, die ab Ende August stattfinden. So begründet sie den Schritt.

Das kommt überraschend: Das deutsche Tennis-Ass Laura Siegemund hat eine Pause für unbestimmte Zeit angekündigt.

„Nach Wimbledon habe ich mich entschieden, erst mal eine Auszeit vom Turnierzirkus zu nehmen“, schrieb die 38-Jährige bei Instagram. „Ich werde daher im US Swing nicht dabei sein und auch danach für eine Weile nichts spielen. Ich möchte mir einfach eine Auszeit gönnen, mich mental und körperlich erholen und dann schauen, wo es mich danach hinträgt.“

Nach Wimbledon habe ich mich entschieden, erst mal eine Auszeit vom Turnierzirkus zu nehmen. Laura Siegemund

Laura Siegemund legt eine Pause ein

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Damit fehlt Siegemund auf jeden Fall auch bei den US Open, die ab Ende August stattfinden.

Die Nummer 88 der Weltrangliste blickt auf ein wenig erfolgreiches Tennisjahr zurück, in Wimbledon wie auch bei den French Open etwa hatte sie im Einzel ihre Erstrundenspiele zuletzt verloren.

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2025 hatte die Schwäbin Siegemund in Wimbledon noch das Viertelfinale erreicht.