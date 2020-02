Mega-Geschenk zum Geburtstag: Model mit Protz-Überraschung für Cristiano Ronaldo

Turin -

Am Mittwoch feierte Cristiano Ronaldo seinen 35. Geburtstag. Auf der Party machte ihm seine Verlobte, das Model Georgina Rodríguez (26) ein ganz besonderes Geschenk. Ihr Cristiano bekam einen Neuzugang aus Deutschland. Eine fette Mercedes G-Klasse.

Das Model postete auf Instagram ein Video von dem besonderen Geschenk. Sichtlich überrascht unter Konfettiregen nimmt Cristiano Ronaldo den Wagen entgegen. Eingepackt in einer dicken roten Schleife steht die Luxuskarre auf der Straße – mit einem Kennzeichen aus Pfaffenhofen (Bayern). Nachdem Ronaldo seiner Gattin einen Kuss auf die Stirn gegeben hat, steuert er auf Freunde und Familie zu, die ihm gratulieren.

Cristiano Ronaldo: Mit 35 wollte er Fischer auf Madeira sein

Der Superstar hat anlässlich seines Geburtstages verraten, dass er dachte, mit 35 sei er Fischer auf Madeira. Das kam bekanntlich anders, er hat es zweifelsohne zu einem der größten Fußballer aller Zeiten geschafft. In einem Alter, in dem andere Spieler in Rente gehen, blüht der Portugiese noch einmal richtig auf. Bei Juventus Turin trifft „CR7“ weiter nach Belieben. In der laufenden Saison hat er nach 19 Spielen schon 19 Treffer auf dem Konto.

Sein ewiger Rivale um Europas Torjägerkanone und den Ballon d'or Lionel Messi blamierte sich gestern im spanischen Pokal gegen Athletic Bilbao.

Für Ronaldo ist mit dem italienischen Serienmeister in dieser Saison noch das Triple drin. Zum Training kann er ab sofort mit dem deutschen Neuzugang in seinem Fuhrpark kommen. (eha)