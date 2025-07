Mega-Gehalt in der NFL: Österreicher erhält 100-Millionen-Vertrag

Der österreichische Footballprofi Bernhard Raimann hat bei den Indianapolis Colts aus der US-amerikanischen Profiliga NFL einen hochdotierten Vertrag erhalten. Der 27-Jährige, der auf der Position des linken Tackles spielt, verlängerte laut ESPN für vier Jahre und 100 Millionen US-Dollar. Mit seinem Team wird er in der kommenden Saison in Deutschland spielen: Am 9. November, dem Jahrestag des Mauerfalls, trifft Indianapolis in Berlin auf die Atlanta Falcons mit dem Berliner Kicker Lenny Krieg.

Raimann war 2022 in der dritten Runde des Drafts ausgewählt worden und zählt bei den Colts zu den Hoffnungsträgern der kommenden Jahre. „Bernhard hat extrem hart gearbeitet und diese Vertragsverlängerung ist ein Beweis für seinen Charakter, sein Engagement und seine Beharrlichkeit”, sagte General Manager Chris Ballard, der Raimann als „Führungsfigur in unserer Umkleidekabine” bezeichnete.

Das könnte Sie auch interessieren: Football im Bundesliga-Stadion? Deutscher Erstligist kooperiert jetzt mit NFL-Klub

Vergangene Woche hatte noch wenig auf eine zeitnahe Einigung hingedeutet, Raimann hatte im Radiointerview mit 107,5-FM gesagt: „Meines Wissens nach stimmen die Zahlen noch nicht ganz überein”, da die Colts seine Position anders bewerten würden, als seine Agenten. „Aber wir arbeiten daran”, sagte er. (sid/hen)