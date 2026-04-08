In nur 49 Minuten: Peinlich-Pleite für Tennis-Star

Große Liebe empfand Daniil Medvedev noch nie fürs Sandplatztennis. Ganz im Gegenteil. „Ich mag es nicht“, sagte er einmal, „für mich ist es einfach nur schmutzig. Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig. Ich mag es einfach nicht.“ Am Mittwoch stellte er seine Abneigung wieder einmal unter Beweis.

Zum Auftakt der Sandsaison in Monte Carlo ließ sich der Russe, einst die Nummer eins der Welt und eigentlich gar nicht so schlecht in Form, vom Italiener Matteo Berrettini vom Platz schießen. Zum ersten Mal in seiner Profilaufbahn unterlag Medvedev (30) 0:6, 0:6. 49 Minuten dauerte sein Debakel, zwischendurch zerhackte Medwedew aus Frust seinen Schläger und stapfte schließlich bedient vom Platz.

Berrettini, früher einmal Finalist in Wimbledon, aber seit einiger Zeit von Verletzungen ausgebremst, staunte nach dem Match über sich selbst. „Das war definitiv eine der besten Leistungen in meinem Leben. Ich habe vielleicht drei Bälle verschlagen“, sagte er. Einen derart klaren Sieg, den ersten „Double Bagel“ in seiner Karriere, habe er allerdings nie und nimmer erwartet, fügte Berrettini hinzu.

Offenes Match zwischen Medvedev und Sandplätzen

Für Medvedev bleibt die Beziehung zu den Sandplätzen kompliziert, dabei war er in der Vergangenheit nie so dramatisch schlecht auf dem roten Ziegelmehl wie am Mittwoch. Sogar einen seiner 23 Titel auf der ATP-Tour holte er auf Sand: 2023 beim hochkarätig besetzten Masters in Rom. Auch in Monte Carlo stand er 2019 schon im Halbfinale.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es wird passieren“: Zverev hofft auf Titel in Monaco – doch es gibt ein Problem

Zuletzt überzeugte er auf Hardcourt, gewann in Brisbane und Dubai in dieser Saison schon zwei Turniere und brachte Dominator Jannik Sinner im Finale beim Masters von Indian Wells an den Rand einer Niederlage. In Monte Carlo waren all diese Erfolge schnell vergessen. Dabei hatte Medvedev selbst vor dem Match gesagt: „Ich habe in den letzten Jahren gelernt, auf Sand besser zu spielen. Ich verstehe das Spiel besser.“ Was zu beweisen wäre. (afp/ch)