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Arthur Géa bei den French Open

Arthur Géa brachte sein Bedürfnis mit klaren Worten zum Ausdruck. Foto: picture alliance / SIPA | PSNEWZ

Toiletten-Drama bei den French Open: „Ich sch… sonst auf den Platz!“

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Höchst unangenehme Situation für den Franzosen Arthur Géa in Roland Garros: In seinem Erstrundenmatch bei den French Open musste der 21-Jährige im ersten Satz seiner Partie gegen den Russen Karen Khachanov mal ganz dringend verschwinden – durfte aber nicht sofort.

„Ich habe Durchfall und muss dringend auf die Toilette. Ich kann es nicht mehr aushalten und werde sonst auf den Platz scheißen“, sagte Géa in aller Deutlichkeit, als er beim Stand von 1:4, Vorteil für ihn um eine schnelle Auszeit bat. Die Referees bei den French Open entschieden, das Spiel noch zu beenden – danach rannte Géa direkt Richtung stilles Örtchen.

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Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Court Suzanne-Lenglen sein Match wieder auf. Am Ende fehlte Géa allerdings die Energie, das Match verlor er 3:6, 6:7 (3:7), 0:6 und schied bei den French Open aus. (sid/tb)

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