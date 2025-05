Wenn an diesem Sonntag in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres startet, dann gibt es eine Premiere. Erstmals in der Geschichte der Major-Events kommen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die jeweils besten deutschen Spieler aus Hamburg. Die Laune mit der Alexander Zverev und Eva Lys zu den French Open reisten, hätte allerdings unterschiedlicher kaum sein können.