Lys-Gala bei French Open! Hamburgerin beeindruckt sogar die Ex-Bundestrainerin

Eva Lys hat bei den French Open in Paris für eine Überraschung gesorgt und darf vier Monate nach ihrem starken Auftritt in Australien auf die nächste längere Grand-Slam-Reise hoffen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die an Nummer 28 gesetzte US-Amerikanerin Peyton Stearns erstaunlich deutlich 6:0, 6:3 durch und erreichte erstmals die zweite Runde von Roland Garros.

„Das war beeindruckend, das war souverän. Stark!“, sagte die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport. Lys, die bei den Australian Open im Januar als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war und dort erst im Achtelfinale gegen Polens Topstar Iga Swiatek ausschied, trifft in ihrem zweiten Match auf die 18 Jahre alte Kanadierin Victoria Mboko. In Runde drei könnte Paris-Olympiasiegerin Zheng Qinwen (China) auf die deutsche Nummer eins warten.

French Open: Eva Lys gewinnt deutlich – Siegemund raus

Als erste deutsche Spielerin ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Die 37-Jährige aus Metzingen unterlag am Sonntag der Ungarin Anna Bondar 6:7 (2:7), 3:6. Die routinierte Schwäbin hatte vor dem Turnier aufgrund von Fußproblemen eine kurze Trainingspause eingelegt. Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Tamara Korpatsch (Hamburg) greifen in den kommenden Tagen ins Geschehen ein.

Lys hatte gegen Stearns, zuletzt überraschend im Halbfinale von Rom, einen glänzenden Start erwischt und sofort zu Sicherheit in ihrem Spiel gefunden. Stearns war allerdings auch eine dankbare Gegnerin und völlig von der Rolle, machte Fehler um Fehler. Nach nur 29 Minuten sicherte sich Lys den ersten Satz, in dem Stears 17 Unforced Errors fabrizierte.

Auch im zweiten Durchgang gelang Lys sogleich das Break zum 2:0, ließ Stearns dann aber zurück ins Spiel kommen. Weil die frühere College-Spielerin aber weiterhin in engen Situationen haarsträubende Fehler machte und Lys wieder klug spielte, sicherte sich die Weltranglisten-59. das vorentscheidende Break zum 5:3 und verwandelte nach 1:18 Stunden ihren vierten Matchball. (mp/sid)