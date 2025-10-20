„Liebling der Fans“: Football-Star im Alter von 36 Jahren verstorben

Der frühere Football-Star Doug Martin ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das teilte die Familie des Spielers den Tampa Bay Times mit. Demnach sei der langjährige Spieler des NFL-Teams Buccaneers bereits am Samstag verstorben.

„Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt“, hieß es in der Stellungnahme: „Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre.”

Tampa Bay Buccaneers trauern um Fanliebling Doug Martin

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Die Buccaneers zeigten sich „zutiefst betrübt“ über den Tod Martins. „Er war während seiner Zeit in Tampa Bay ein Liebling der Fans und wurde aufgrund seiner zahlreichen Erfolge als einer der 50 besten Buccaneers aller Zeiten geehrt“, schrieb die Franchise.

Das könnte Sie auch interessieren: Geldstrafe für Cowboys-Boss nach Mittelfinger-Eklat – kuriose Ausrede

Martin hatte sechs seiner sieben Saisons in Tampa Bay verbracht, 2018 beendete er seine Karriere bei den damaligen Oakland Raiders. Der Running Back erzielte in der NFL insgesamt 5356 Yards Raumgewinn und 30 Touchdowns. (sid/fwe)