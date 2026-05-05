Doping-Tests geschwänzt: Leichtathletik-Star für 20 Monate gesperrt

Schon länger bestreitet Stabhochspringerin Alysha Newman keine Wettkämpfe mehr. Und das wird auch in unmittelbarer Zukunft so bleiben.

Aufgrund von Verstößen gegen die Meldepflicht im Zusammenhang mit Anti-Doping-Kontrollen ist die Kanadierin für 20 Monate gesperrt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Freitag bekannt. Newman soll mehrere Dopingtests verpasst haben.

AIU sperrt Newman rückwirkend wegen Doping-Tests

Die Suspendierung der Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Paris gelte rückwirkend ab dem 3. Dezember des vergangenen Jahres. „Die Ergebnisse ab dem 23. August 2025 werden annulliert“, schrieb die AIU zudem in der offiziellen Mitteilung.

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Die 31 Jahre war bereits am 3. Februar wegen dreier Verstöße gegen die Meldepflicht innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten vorläufig gesperrt worden. Zuletzt hatte Newman vor rund einem Jahr beim Diamond-League-Meeting in Rabat an einem Wettkampf teilgenommen. (dpa)