Das deutsche Team tritt mit großen Erwartungen bei der EM in Birmingham an. Bereits am ersten Tag greifen drei der prominentesten DLV-Athletinnen ein.

Startet unter neuem Namen, der bei den Deutschen Meisterschaften noch falsch auf ihrem Namensschild geschrieben wurde: Olympiasiegerin Yemisi Mabry gehört zu den Medaillenkandidatinnen im Kugelstoßen. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Raphael Schmitt BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur UG (ha

Nicht einmal auf die notorisch ungemütlichen West Midlands ist noch Verlass: Birmingham empfing Yemisi Mabry, Gesa Krause und Gina Lückenkemper mit fluffigen 25 Grad und reichlich Sonnenschein. Stadtbummel-Atmosphäre statt des typischen nass-derben Sommerwetters in der ruppig-charmanten Metropole, wie es schon bei Sir Arthur Conan Doyle und den Peaky Blinders beschrieben wurde.

Für tiefes Eintauchen in „Brum“, die Industrie- und Kulturstadt mit ihren „Brummies“ genannten Einwohnern, fehlte den drei Top-Leichtathletinnen jedoch die Zeit. Für sie wird es schon beim EM-Auftakt ernst, wenn das von der Eskalation in der Testaffäre um Owen Ansah angeknockte deutsche Team die ersten Erfolge anpeilt.

Mabry ist nach Schilder in diesem Jahr zweitbeste Europäerin

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„Ich bin top vorbereitet und will um eine Medaille mitstoßen“, sagt Mabry, die im Alexander Stadium an diesem Montagabend in der Kugel-Entscheidung (20.03 Uhr/ARD und Eurosport) heiße Kandidatin auf die erste DLV-Medaille ist. Doch selbst für eine Olympiasiegerin wird das kein Selbstläufer: „Wir haben eine unglaubliche Leistungsdichte an der Spitze.“

Seit Mabrys Paris-Gold hat sich viel verändert. 2024 hieß sie noch Ogunleye, mittlerweile verheiratet, tritt die 27-Jährige unter neuem Namen an. Beim Olympiasieg war sie einzige Europäerin unter den besten fünf, nun sind fünf der weltweit sieben Jahresbesten Europäerinnen. In Paris siegte Mabry, kurz zuvor in Rom EM-Dritte, mit glatten 20 Metern – Birmingham-Topfavoritin Jessica Schilder (Niederlande/21,09) übertraf 2026 als weltweit erste Stoßerin seit 2012 die 21-Meter-Marke.

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Lückenkemper noch ohne Top-Zeit in diesem Jahr

Wie weit der Weg zum EM-Podest ist, weiß auch Lückenkemper, die es bereits sechsmal aufs Treppchen schaffte. Zu weit diesmal wohl für eine Einzelmedaille. „Ich bin gespannt, wohin die Reise geht“, sagt die 29-Jährige, die sich mühsam von Zeckenbiss-Folgen erholte: „Jetzt bin ich einfach dankbar, hier auf der Bahn stehen zu können.“

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Immerhin: Da Lückenkemper Neunte in der seit Juli 2025 laufenden „Road to Birmingham“-Wertung ist, steht sie wie Teamkollegin Rebekka Haase bereits im Halbfinale (21.10 Uhr). Die Qualifikation für das Finale am selben Abend (22.50) wäre für die Europameisterin von München 2022 aber eine dicke Überraschung.

3000 Meter Hindernis: Krause ist Europas Nummer zwei im Jahres-Ranking

Nicht so bei Krause. „Ich fühle mich so gut wie noch nie“, sagt die Hindernis-Dauerbrennerin. Der Vorlauf an diesem Montagabend (22.00 Uhr) dürfte keine große Hürde sein, im Finale am Donnerstag will die zweimalige Europameisterin ganz vorn dabei sein. „Ziel ist eine Medaille, sonst wäre ich sehr enttäuscht“, sagt Krause. Auch mit 34 Jahren und als Mutter einer Tochter sind ihre Ansprüche riesig.

Das gilt für das gesamte deutsche Team. Nach nur einem Titel 2024 in Rom soll eher das Traum-Ergebnis von München 2022 (siebenmal Gold) Maßstab sein. Während Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die vor zwei Jahren den einzigen deutschen Titel geholt hatte, erst am vorletzten Wettkampftag am kommenden Samstag ins Geschehen eingreift, gehen dabei auch abseits von Mabry, Lückenkemper und Krause weitere deutsche Asse früh auf Medaillenjagd.

Hammerwurf: Hummel ist der fünftbeste Europäer in diesem Jahr

Vizeweltmeister Merlin Hummel bestreitet an diesem Montag (11.40 Uhr) seine Hammer-Qualifikation, um einen Tag später um den Titel zu kämpfen. Am Mittwoch startet Weltmeister Leo Neugebauer in den Zehnkampf, bei dem er „einen geilen Wettkampf“ erwartet.

Und am Dienstag möchte eben der deutsche Rekordmann Ansah über 100 Meter antreten – trotz der mindestens dreijährigen Sperre, die ihm die NADA am Freitag als Lösungsvorschlag in der Affäre um seinen je nach Lesart verpassten oder verweigerten Dopingtest unterbreitete. „Ich kann Sachen gut ausblenden“, sagt der Hamburger. Seine Teamkollegen müssen das auch können. (sid/mp)