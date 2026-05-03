Lehrstunde für Zverev: Tennis-Star geht gegen Sinner unter

Nächste Lehrstunde für Alexander Zverev: Deutschlands Tennisstar hat in dem Weltranglistenersten Jannik Sinner erneut seinen Meister gefunden – dieses Mal fiel die Niederlage besonders dramatisch aus. Der Hamburger ging gegen den Italiener im Finale des ATP-Masters in Madrid nach nur 57 Minuten mit 1:6 und 2:6 regelrecht unter.

„Entschuldigung für dieses Finale“, sagte Deutschlands bester Tennisprofi in Richtung der Fans: „Das war nicht mein bester Tag.“ Sinner wiederum sei „im Moment der mit Abstand beste Spieler der Welt – keine Chance für die meisten von uns“.

Für Zverev war es die neunte Niederlage in Folge gegen Sinner, der in dieser Verfassung in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz auch als hoher Favorit zu den French Open in Paris (ab 24. Mai) reist.

Erstes Endspiel für Zverev in 2026

Zuvor wartet auf Sinner noch das Heim-Masters in Rom, das einzige 1000er-Turnier, das der 24-Jährige noch nicht gewinnen konnte. Die French Open wiederum sind der einzige Grand Slam, der Sinner noch in seiner Sammlung fehlt.

Der fünf Jahre ältere Zverev war in seinem ersten Endspiel in diesem Jahr chancenlos, auch in den vorherigen fünf Vergleichen mit Sinner hatte er keinen Satz gewinnen können. Bereits nach seinem Finaleinzug hatte der Weltranglistendritte Zverev mit einer Mischung aus Galgenhumor und Ratlosigkeit auf die Frage, ob er einen Plan gegen Sinner habe, am Sky-Mikrofon geantwortet: „Nö. Sieht man ja, weil ich achtmal in Folge verloren habe.“

Sinner mit fünf Masters-Siegen in Folge

Durch seinen zehnten Sieg im 14. Duell mit Zverev hat Sinner nun abermals Tennis-Geschichte geschrieben. Als erster Spieler gewann er fünf Masters-Turniere in Folge: Paris im Herbst 2025 sowie in diesem Jahr Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid – und jeweils besiegte Sinner auf dem Weg zum Titel den ambitionierten Zverev, der weiter auf seinen 25. Titel auf der ATP-Tour warten muss.

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Zverevs letzter Titelgewinn datiert vom April 2025 in München. In der Höhe von Madrid auf knapp 700 Metern hatte er 2018 und 2021 triumphiert. (sid)