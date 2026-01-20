„Legendärer Einlauf“: Tennis-Star kommt mit Schleier auf den Platz

Japans Tennisstar Naomi Osaka hat bei den Australian Open mit einem extravaganten Outfit für einen filmreifen Auftritt gesorgt. Die 28-Jährige betrat für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Rudzic die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand.

„Ein LEGENDÄRER Einlauf“, schrieb die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf der Plattform X und versah den Post mit einem Feuer-Emoji. Die staunenden Zuschauer empfingen Osaka unter großem Jubel. Auch ihr türkisfarbenes Spieldress war ein Hingucker – wenn auch längst nicht so spektakulär wie das Einlauf-Outfit.

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind. Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz. (dpa/hmg)