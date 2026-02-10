Kurz vor Saisonstart: Formel-1-Pilot in Autounfall verwickelt

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain noch eine Schrecksekunde erlebt. Der 19 Jahre alte Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief demnach auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt.

Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ prallte der Wagen mit Antonelli auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken. Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens des deutschen Autobauers gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar.

Renndebüt von Antonelli kurz nach Führerschein-Prüfung

Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In seiner Rookie-Saison holte der Teenager bereits drei Podiumsplätze und fuhr in der Fahrerwertung insgesamt auf Rang sechs – und damit nur eine Platzierung hinter Formel-1-Gigant und Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, den er bei Mercedes ersetzte.In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an.

Für ihn und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain. (dpa/lam)