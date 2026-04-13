Kurioses Match: HSV-Legende Magath spielt gegen Boris Becker und Timo Boll

Tennis-Legende Boris Becker und Tischtennis-Star Timo Boll werden im Mai ein gemeinsames Tischtennis-Doppel für einen guten Zweck bestreiten.

Beide standen in ihren Sportarten jeweils mehrmals an der Spitze der Weltrangliste und ihre Gegner am 22. Mai in Saarlouis sind kaum weniger prominent: Es sind Fußball-Trainer und HSV-Legende Felix Magath und der schwedische Tischtennis-Olympiasieger Jan-Ove Waldner.

Boris Becker und Timo Boll im Tischtennis-Doppel

Anlass ist der sogenannte TT World Legends Cup, bei dem mehrere frühere Tischtennis-Weltmeister wie Waldner, Jörgen Persson oder der Österreicher Werner Schlager gegeneinander antreten. Auch der chinesische Weltstar Zhang Jike, Olympiasieger von 2012, wird dabei sein. Becker/Boll gegen Magath/Waldner ist neben diesem Hauptevent als Einlagespiel mit Charity-Charakter geplant.

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„Das Doppel Becker/Boll ist eine Konstellation, die es so wohl nie wieder geben wird“, sagte Saarlouis Oberbürgermeister Marc Speicher (CDU). „Der TT World Legends Cup ist ein echtes Highlight für Saarlouis und unterstreicht einmal mehr unsere Bedeutung als Sportstadt. Dass wir internationale Topstars und echte Legenden des Tischtennis hier begrüßen dürfen, ist etwas ganz Besonderes – für unsere Stadt und für alle Sportfans in der Region.“ (dpa/dj)