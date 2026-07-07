Die Füchse Berlin konnten erstmals den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feiern. Doch die silberne Trophäe wurde aus der Geschäftsstelle gestohlen - und landete in einem überraschenden Versteck.

Hier im Kriminalgericht Moabit findet der Prozess um den Diebstahl der Meister-Trophäe statt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Rund sieben Monate nach dem Diebstahl der Meisterschale der Füchse Berlin steht ein 42-Jähriger vor dem Landgericht der Hauptstadt. Er soll in die Geschäftsstelle des Handball-Bundesligisten am Gendarmenmarkt eingedrungen sein und Bargeld sowie die silberne Trophäe gestohlen haben. Im Prozess geht es insgesamt um mehr als 130 Straftaten, darunter 25 Einbrüche.

Dem Angeklagten wird eine Tatserie zwischen 2023 und 2026 zur Last gelegt. Mit selbst angefertigten Nachschlüsseln soll er in diverse Geschäfte und Gewerberäume im Berliner Stadtgebiet eingedrungen sein, um Wertgegenstände zu stehlen. Die Anklage lautet unter anderem auf gewerbsmäßigen Diebstahl im besonders schweren Fall. Ob sich der Mann zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn zunächst offen.

Trophäe im Keller „zwischengelagert“

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Die Trophäe, die die Füchse Berlin Anfang Juni 2025 erstmals gewonnen hatten, galt monatelang als verschwunden. Sie wurde schließlich bei einer Inventur in einem selten genutzten Keller der Geschäftsstelle entdeckt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die silberne Meisterschale bei der Tat am 18. November 2025 hinter Kartons „für den späteren Abtransport für Dritte nicht erreichbar im Keller des Gebäudes versteckt und zwischengelagert“ hatte. Zunächst bestand die Vermutung, dass die Trophäe eingeschmolzen worden sei.

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Diverse Dokumente im Bürgeramt gestohlen

Die Serie von Einbrüchen begann laut Anklage im Februar 2023 im Bürgeramt Köpenick. Der 42-Jährige soll unter anderem Reisepässe, Führerscheine, Aufenthaltstitel und Quittungsblöcke gestohlen haben. Bei anderen Taten habe er auch EC-Karten erbeutet und diese in insgesamt 111 Fällen genutzt, um an Geldautomaten Beträge zwischen 500 Euro und 1.000 Euro abzuheben – insgesamt rund 81.000 Euro.

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Der angeklagte Berliner, der seit über 20 Jahren immer wieder wegen Diebstahls aufgefallen sein soll und bereits Haftstrafen verbüßen musste, wurde am 13. Januar festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bislang sechs weitere Tage bis zum 13. August terminiert. (dpa/mkw)