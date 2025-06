Kreuzbandriss nach Patzer im Training: Ski-Star kündigt erneute Rückkehr an

Mit den Worten „Now you can call it a comeback“ hat Skistar Marcel Hirscher (36) seine abermalige Rückkehr in den Weltcupzirkus verkündet. 197 Tage nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember verkündete Hirscher die Botschaft in einem Video auf Instagram.

Es ist gewissermaßen das Comeback vom Comeback. Nachdem der gebürtige Österreicher 2019 bereits seine aktive Ski-Karriere beendet hatte, kehrte er 2024 zurück – diesmal allerdings für die Niederlande und nicht mehr für Österreich.

Der Kreuzbandriss beendete Hirschers Comeback-Winter früh, nun sei er allerdings „zurück im Athletik-Training“ und „bereit für eine neue Saison“.

Hirscher feierte in seiner Karriere bisher 67 Weltcupsiege, er wurde sowohl im Riesenslalom als auch in der Kombination Olympiasieger 2018 in Pyeongchang und gewann von 2011 bis 2018 acht Jahre in Folge den Gesamtweltcup.(sid/abl)