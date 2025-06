Immer härter, schneller, weiter. Man könnte annehmen, dass das die Kriterien wären, nach denen Weltrekordhalter Savas Coban seine nächsten Ultramarathon-Projekte auswählt. Doch wer sich näher mit dem Extremsportler auseinandersetzt, dessen bereits zweiter Film „Running The Line“ am Montag in die Kinos kommt, der versteht, dass es dem 32-Jährigen um weitaus mehr geht als um Zahlen und Rekorde. Die MOPO hat mit dem Bremer, der vier Jahre in Hamburg gelebt hat, über seine extreme Leidenschaft gesprochen.